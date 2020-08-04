Волонтеры культуры поехали в экспедицию по сохранению деревянного зодчества в Карелии

В регионе запланировано еще две подобные акции, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Мероприятия станут уникальным событием программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди», говорится в сообщении.

«Подобные мероприятия направлены на сохранение памятников деревянного зодчества в Карелии и других регионах России. В экспедициях примут участие добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова и других городов России. Волонтеры посетят экскурсии и мастер-классы, а также пообщаются с хранителями музея-заповедника «Кижи» и экспертами Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова», – рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

В рамках первой экспедиции этого сезона участники прошли маршрут из Москвы до деревни Леликово в Карелии. Финальным этапом экспедиции стала поездка на моторных лодках по Онежскому озеру до острова, где находится деревянная шатровая церковь Иоанна Предтечи конца XIX века.

Храм долгое время был в запустении и лишь в 90-х годах стал постепенно возрождаться при непосредственном участии местных жителей. Как отметила Ольга Ярилова, усилиями волонтеров в 2020 году удастся продолжить восстановление этого объекта культурного наследия, а также преобразить прилегающие территории.