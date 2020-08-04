В московском парке «Фили» откроется музыкальный фестиваль Top Fili music

Мероприятие начнется 5 августа в 19:00, сообщили в пресс-службе парка.

Концерты будут проходить с 50% наполняемостью трибун, как этого требуют санитарные правила Роспотребнадзора. Фестиваль продлится до 30 августа, его площадкой станет выставочный центр Fili Hall, который находится рядом с главным входом в парк.

В рамках смотра выступят «Теуникова & КоМПОзит», Юрий Наумов и «Порт Июля», Павел Фахртдинов и Хельга Патаки, Дмитрий Малолетов и другие исполнители.

Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music проходит в парке, начиная с 2016 года. Смотр состоит из серии концертов популярных российских исполнителей музыки, представляющих различные направления и поколения.