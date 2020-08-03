На Дальнем Востоке начался всероссийский образовательный форум «Восток»

03.08.2020
Онлайн часть мероприятия состоится с 3 по 17 августа, очная стартует во Владивостоке 22 с финалом 29 августа.
Почти половина участников онлайн-сегмента форума являются представителями Приморского края, сообщили в пресс-службе. Онлайн-сегмент позволит возможность доработать проекты, а также узнать мнение ведущих экспертов России в области социального проектирования.
Главным событием заочного этапа форума станет «Фестиваль идей», который соберет заинтересованную в социальном проектировании и развитии Дальнего Востока молодежь. По его результатам будут созданы молодежные проектные команды для проработки и реализации лучших социальных инициатив.
Форум «Восток» во Владивостоке организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Его организаторами выступают полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе, Росмолодежь, правительство Приморского края и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».