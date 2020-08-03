Российская комедия Евгения Шелякина «Хэппи-энд» заняла третью строчку в прокате выходных

Фильм собрал 2,6 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Как говорят данные, полученные экспертами за период с 1 по 2 августа, австралийско-британский фильм режиссера Фрэнсиса Аннана «Побег из претории» занял первое место по кассовым сборам, собрав 5,43 млн рублей за выходные. По сюжету, двое белых южноафриканцев попадают в тюрьму за распространение агитационных брошюр, но вместе с другими заключенными пытаются реализовать план побега. Главные роли в фильме исполнили Дэниел Уэббер, Дэниэл Рэдклифф, Иэн Харт и Марк Леонард Винтер.

Второе место досталось американскому комедийному боевику «Мой шпион» режиссера Питера Сигала, собравшие за два дня 4,89 млн рублей.

Кинотеатры страны прекратили прием посетителей в конце марта в соответствии с распоряжением вице-премьера Татьяны Голиковой из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях.