Началась продажа билетов на Koktebel Jazz Party

31.07.2020
Билеты на главное музыкальное событие лета в Крыму можно приобрести на сайте фестиваля или заказать по телефону +74956442222. Полный список участников всех трех дней смотра доступен на его официальном сайте koktebel-jazz.ru.
Джаз стирает границы и объединяет людей, несмотря на карантинные ограничения, поэтому звезды всемирного джаза примут участие в программе «Джаз со скоростью света» в формате телемоста.
В середине июля началась аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party-2020. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru.
Аккредитация дает журналистам право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий и партера во время концертов, а также трансфера Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни смотра. В дни фестиваля оперативная информация о его мероприятиях будет распространяться по sms и e-mail.