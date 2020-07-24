Продажи аукционных домов с начала 2020 года упали наполовину

При этом онлайн-продажи выросли в сравнении с прошлым годом на 500%, сообщает «Артгид».

Как следует из отчета фирмы ArtTactic, занимающейся исследованиями рынка, общий объем продаж аукционных домов по состоянию на конец первой половины 2020 года сократился к соответствующему периоду прошлого года на 49% на фоне на роста онлайн-торговли.

Отчет основан на данных о продажах аукционных домов Sotheby’s, Christie’s и Phillips. Общие продажи трех ведущих аукционов снизились упали с $5,7 млрд в первом полугодии 2019 года до $2,9 млрд в первом полугодии 2020 года.

Падение произошло несмотря на рост онлайн-продаж примерно на 500% к соответствующему периоду прошлого года, говорится в отчете. Особенно значительное увеличение онлайн-продаж зафиксировано у Sotheby’s, заработавшего в онлайн в 2020 году $305,2 млн, что примерно на 976% больше показателей за соответствующий период прошлого года.

Онлайн-продажи стали для ведущих аукционных домов спасением после падения продаж в мае, достигшего 97%, как следует из ответа аналитической фирмы Pi-eX.