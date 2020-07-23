Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» поедут на Венецианский кинофестиваль

Об этом сообщили создатели картин в разговоре с ТАСС.

Фильмы российских режиссеров «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева вошли в независимую программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli autori.

Художественный фильм «Китобой» создан киностудией «Рок» при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». По словам главы студии «Рок» Алексея Учителя, фильм Филиппа Юрьева был снят в экспедиции на Чукотке совместно с Бельгией и Польшей.

Главным героем ленты является юный чукотский охотник Лешка, чья жизнь меняется с появлением в поселке интернета. Влюбившись в девушку из видеочата, он решается на отчаянный поступок. Главные роли в ленте, которая снималась более семи лет, исполнили непрофессиональные артисты – коренные чукотские парни Владимир Любимцев и Владимир Онохов.

Фильм «Конференция» рассказывает о женщине, ставшей свидетельницей трагедии в Театральном центре «на Дубровке», где террористы удерживали заложников. «Фильм о ценности человеческой жизни, о том, что любой теракт – это зло», – рассказала продюсер Екатерина Михайлова.