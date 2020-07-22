При Минкультуры РФ будет создан Совет по цифровому развитию

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Обсуждение целей, формата и задач создания Совета по цифровому развитию при Минкультуры стало ключевым вопросом встречи, состоявшейся 21 июля в Медиацентре Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие замминистра культуры РФ Максим Ксензов и представители подведомственных учреждений.

Обсуждая вопросы цифровой трансформации отрасли культуры, Ксензов подчеркнул необходимость обеспечения гибкости в ходе формирования рабочих групп по отдельным направлениям деятельности Совета. По его словам, Минкультуры намерено активно содействовать решению актуальных вопросов.

«Мы планируем сoздать при Сoвете пo цифрoвoму развитию прoектный oфис на базе ГИВЦ Минкультуры, чтoбы решать практические задачи oперативнo и свoевременнo», – отметил он.

В ходе встречи также были затронуты вопросы внедрения комплексных решений в области развития IТ-инфраструктуры, подходы к форматам сохранения культурно-исторического наследия, в том числе оцифровке и хранению данных. Также участники отметили важность создания на базе платформы PRO.Культура.РФ профессионального сообщества IT-специалистов, которые работают в учреждениях культуры.