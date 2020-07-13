«Севкабель Порт» запустил фотоконкурс «Морская линия» с призовым фондом в 500 тыс. руб

Конкурс завершится масштабной выставкой в общественном пространстве, сообщила пресс-служба.

Петербургский Порт стремится привлечь внимание к историческому району Гавани и поэтому расширяет географию сделанных снимков. К участию принимаются фотографии, сделанные не только в «Севкабель Порту», но и у прибрежных территорий от Кожевенной линии до Галерной Гавани, говорится в сообщении.

Каждый желающий независимо от опыта в фотографии сможет пройти легкую регистрацию и подать заявку через официальную страницу конкурса, где будет представлено два потока. В любительский войдут девять номинаций: портрет, закат (море здесь), животные, семья, Морская линия (от Кожевенной линии до Галерной Гавани), street style, настроение места – короткое видео (до 1 минуты).

Участники профессионального потока конкурса представят визуальную историю из 10–12 изображений, объединенных одной идеей: фотоистория в Порту, индустриальная фотография, street style story.

Период приема конкурсных работ продлится до 1 сентября, по итогам отборочного этапа будет проведено зрительское голосование в официальном сообществе «Севкабель Порта» «ВКонтакте». Также в выборе победителей примет участие экспертное жюри, в которое войдут представители «Севкабель Порта», Фотодепартамента и медийные личности города.

Конкурс завершится награждением победителей и открытием выставки. Каждый участник, занявший первое место, получит денежный приз в зависимости от секции (в любительской – 30 000 руб., в профессиональной – 90 000 руб.), за вторые и третьи места полагаются ценные подарки от партнеров.

Кураторам конкурса и выставки выступит ФотоДепартамент – институция, занимающаяся проектами, которые помогают исследовать, понимать делать и смотреть современную фотографию в контексте искусства, медиа и digital-среды.

Организатор конкурса – «Севкабель Порт», общественное пространство в Гавани Васильевского острова, открывающее новую морскую набережную для Санкт-Петербурга.