В Измайловских провиантских складах Петербурга создадут музей при Манеже

Об этом сообщает петербургское издание Канонер.

Склады расположены на углу набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта. В них будет создан музей современного искусства, пояснил изданию проектировщик.

Два военных склада были возведены в первой половине XIX века вместе с Измайловскими провиантскими магазинами на другой стороне проспекта. В отличие от магазинов, склады долгое время не были признаны памятниками, под охрану их поставили лишь в 2018 году. В настоящее время они заброшены.

По заказу Манежа ООО «РСК „Антик“» разработало проект капремонта зданий, который предполагает использовать оба склада и обе поздние постройки под музей современного искусства. Это не принесет ущерба аутентичности объекта культурного наследия, подчеркивает проектировщик.

Главный вход будет сделан в дворовом двухэтажном флигеле под литерой В, построенном в 1940 году. От флигеля к обоим складам пойдут металлические переходы, в угловом корпусе-памятнике будут выставочные залы.