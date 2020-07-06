Композитор Эннио Морриконе умер в 91 год

О смерти музыканта сообщило в понедельник агентство ANSA.

По его сведениям, композитор скончался в римской больнице. Ранее он был доставлен туда после падения.

В последние годы Морриконе страдал от серьезных проблем со спиной, поэтому проходил лечение.

Энрико Морриконе стал автором музыки к более чем 500 фильмам и сериалам. В их числе такие, как «Однажды в Америке» (1984) Серджио Леоне, «Неприкасаемые» (1987) Брайана Де Пальмы, «Новый кинотеатр "Парадизо"» Джузеппе Торнаторе и «Профессионал» (1981) Жоржа Лотнера.

Композитор получил множество престижных наград и шесть номинаций на премию «Оскар». Свою первую награду Американской киноакадемии он получил в 2007 году за вклад в кинематограф.