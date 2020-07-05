«День Достоевского» впервые провели в Петербурге в онлайн-формате

Об этом ТАСС сообщила куратор праздника Вера Бирон.

Ежегодный городской праздник прошел в этом году в субботу в 11-й раз. Для зрителей были подготовлены экскурсии по местам Достоевского, а также предпремьерный показ спектакля по мотивам произведений писателя.

«День Достоевского» проходит в Петербурге ежегодно в первую субботу июля. Праздник приурочен не ко дню рождения писателя, а ко времени, когда происходит действие романа «Преступление и наказание». Как известно, его события развернулись «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер», рассказала Бирон.

«Обычно праздник выходит в город, все выходили на улицу, в этот раз необычный формат, совершенно все меняющий», – отметила куратор. В числе мероприятий был предпремьерный показ спектакля «Дефиле героев Достоевского в Никольских рядах», добавила она.

Спектакль режиссера Александра Баргмана транслировался на YouTube канале Музея Достоевского. Актеры петербургских театров представили короткие сценические зарисовки из разных произведений писателя.

«Спектакль прoшел в Никoльских рядах - этo фантастическoе прoстранствo и самo местo oчень Дoстoевскoе. Рядoм Никoльский сoбoр, кoтoрый был oчень ценен Дoстoевскoму, Крюкoв канал, Фoнтанка – те места, кoтoрые пoпадают на страницы Дoстoевскoгo», – пояснила Бирон.