Фестиваль Ruskeala Symphony в 2020 году будет идти всего один день

Об этом сообщил в своем «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

Решение сократить программу международного фестиваля в 2020 году до одного дня приняли организаторы и власти Карелии в связи с пандемией коронавируса, отмечается в сообщении.

Международный фестиваль Ruskeala Symphony каждый год с 2017 года проходит на территории горного парка «Рускеала» в Сортавальском районе. В концертах фестиваля в течение нескольких дней принимали участия артисты Китая, Франции и Аргентины.

«В этом году в связи с коронавирусом мы приняли решение ограничиться одним днем, но он будет очень насыщенным - пять концертов! Среди участников - прославленные музыканты, звезды мировой оперной сцены и наши любимые артисты», – сообщил Парфенчиков.

Глава региона добавил, что фестиваль состоится с соблюдением всех необходимых мер безопасности для защиты зрителей и артистов от заражения коронавирусом.