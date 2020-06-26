Потери в сфере культуры за апрель - июнь оценили более чем в 8 млрд рублей

Об этом на итоговой коллегии Минкультуры РФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, потери культурных организаций в России составили такую сумму по сравнению с периодом с апреля по июнь в прошлом году. Чернышенко отметил, что для культуры это «очень большие цифры».

Принятые во время пандемии решения позволят в будущем работать более эффективно, считает Чернышенко. По его словам, в новых условиях организации культуры оказались одними из самых незащищенных.

Культурные организации были закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции с середины марта. Музеи Москвы по решению мэра возобновили работу 16 июня, театрам разрешили возобновить репетиции с 9 июня.