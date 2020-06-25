Крепостной ров XI века вызвал трещину в стене дома XIX века в Ярославле

Об этом сообщает издание «Городские новости – Ярославль».

В поисках причин, которые привели к трещине в стене старинного подворья Толгского монастыря на площади Челюскинцев, дом 7, археологи провели раскопки, которые позволили сделать множество открытий.

Как выяснилось, здание было построено на месте крепостного рва XI века времен Ярослава Мудрого. Об этом рассказала руководитель экспедиции Института археологии РАН Ася Энговатова.

Глубина древнего рва составляет 6 метров, неподалеку от него проходил земляной вал. В 13 веке ров начали засыпать мусором, щепой, навозом и органическими отходами.

Разбирая их, археологи нашли каменный сланцевый крест «корсунского типа», с отверстием для шнурка, датируемый 14 веков. Кроме того, обнаружен осколок золотоордынской чаши того же века, остатки разноцветных стеклянных браслетов и множество других артефактов.