Режиссера Глеба Панфилова наградят призом фестиваля «Зеркало»

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В этом году смотр пройдет в онлайн-формате в Ивановской области с 25 по 30 июня. Как стало известно, режиссер и сценарист Глеб Панфилов получит почетный приз за вклад в киноискусство.

Награда будет вручена вечером в четверг на торжественной церемонии открытия фестиваля. Вручать ее будет президент «Зеркала» кинорежиссер Сергей Бодров, говорится в сообщении.

Самые известные работы Панфилова – «Начало» (1970), «Тема» (1979), «Васса» (1983) и другие ленты.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера. Смотр проводится в регионе ежегодно при поддержке Минкультуры РФ.