«Большие гастроли-онлайн» продолжит спектакль «Я есть» Няганского ТЮЗа

Трансляция прямого эфира постановки пройдет 24 июня в 19.00, сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль вошел в лонг-лист "Золотой маски" сезона (2017-2018гг.), говорится в сообщении

Постановка основана на пьесах, авторами которых стали местные школьники, участники драматургической лаборатории «Я есть!».

«Что волнует современных подростков и какие вопросы ставит перед ними жизнь? Спектакль об извечной проблеме отцов и детей, которая не обошла стороной сегодняшнее поколение. О противостоянии двух образов жизни. О невозможности выбора между любимой девушкой и лучшим другом. О том, что дружба может оказаться хорошо замаскированной любовью. О том, что нужно решиться сделать шаг, даже если не уверен в результате. И, самое главное, о том, что миру не все равно – нужно только, как бы ни было трудно, сказать: "Я есть!", и тебя услышат», – говорится в описании спектакля.

Авторы пьес: Юлия Дмитриева, Майя Голубова, Амина Усенова, Александра Пьянкова, Владислав Абрамов и Виктор Ариков. Режиссеры – Данил Чащин, Сергей Чехов. Художник-постановщик –Анастасия Юдина.

Премьера состоялась 2 декабря 2017 года. Продолжительность спектакля 1 час 33 мин, к просмотру приглашаются зрители от 12 лет.