Владимир Путин предложил повысить налог на зарабатывающих более 5 млн рублей в год

Обращение президента РФ к россиянам приводится на официальном сайте Кремля.

В своем выступлении российский лидер предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, с 13 до 15 процентов.

Ввести эту меру предполагается с 1 января. По словам президента, повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а лишь та их часть, которая превышает пять миллионов.

Дополнительные доходы бюджета от этого составят около 60 миллиардов рублей ежегодно, заявил Путин. По его словам, эти средства он предлагает защитить от любого другого использования и направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

Путин призвал исключить любую бюрократию в этом вопросе, чтобы решения об использовании этих средств принимались прозрачно и пользовались безусловным доверием. Авторами этих решений должны быть только врачи, «люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм", — заключил президент.