В Крыму представили оцифрованную книгу Горького «Хан и его сын» на крымско-татарском языке

Фото: gasprinskylibrary.ru

Об этом ТАСС сообщила директор крымско-татарской библиотеки им. И. Гаспринского Гульнара Ягьяева.

Книга будет находится в свободном доступе на сайте библиотеки. Издание на крымско-татарском языке авторства Максима Горького увидело свет при жизни писателя, отмечается в сообщении.

По словам Ягьяевой, книга была издана в 1903 году в единственном на то время крымско-татарском издательстве «Терджиман». Его в Бахчисарае возглавлял крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский, который был и переводчиком.

В библиотеке собрано более 500 изданий, напечатанных в типографии издательства «Терджиман», сообщила Ягьяева. Из них на данный момент оцифровано около десяти.

Книга Горького уникальна тем, что издана на арабице – арабской графической основе, на которой вплоть до 1928 года выходили все книги на крымско-татарском языке, отметила Ягьяева. «Это редкая книга, потому что с 1928 по 1938 год письменность наша перешла на латиницу, а с 1938 года и по настоящее время используется кириллица», – отметила директор библиотеки.