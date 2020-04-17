В центральном сквере Пскова установят колокол

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Малую архитектурную форму соорудят в сквере Народовластия на ближнем Запсковье, сообщает «МК» в Пскове».

Колокол будет установлен в створе улиц Труда и Поземского этим летом, говорится в сообщении. В пятницу, 17 апреля, на месте установки колокола прошло обсуждение проекта с участием представителей администрации города, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и архитектора Владимира Шуляковского.

Постамент будущего колокола будет сделан из гранита, который доставят в Псков к концу мая. Псковские кузнецы уже создали колокол, мастера готовы принять участие в установке памятного символа.