В центральном сквере Пскова установят колокол

Инициатором флешмоба стала крупнейшая цирковая компания в мире Росгосцирк, сообщает сайт Минкультуры...
Малую архитектурную форму соорудят в сквере Народовластия на ближнем Запсковье, сообщает «МК в Псков...
В записи приняли участие супруга Сергея Жукова и дети, сообщила пресс-служба музыканта.
Видеоклип посвящен жизни в период борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба коллектива.
Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.
Инициатором флешмоба стала крупнейшая цирковая компания в мире Росгосцирк, сообщает сайт Минкультуры...
Малую архитектурную форму соорудят в сквере Народовластия на ближнем Запсковье, сообщает «МК в Псков...
В записи приняли участие супруга Сергея Жукова и дети, сообщила пресс-служба музыканта.
Видеоклип посвящен жизни в период борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба коллектива.
Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.
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17.04.2020
Фото: pskov.wikimapia.org
Колокол будет установлен в створе улиц Труда и Поземского этим летом, говорится в сообщении. В пятницу, 17 апреля, на месте установки колокола прошло обсуждение проекта с участием представителей администрации города, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и архитектора Владимира Шуляковского.
Постамент будущего колокола будет сделан из гранита, который доставят в Псков к концу мая. Псковские кузнецы уже создали колокол, мастера готовы принять участие в установке памятного символа.