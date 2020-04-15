РГБ проведет иммерсивные онлайн-чтения «Божественной комедии» Данте

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Ближайший сеанс состоится 16 апреля в 19.00 на YouTube-канале Dante Worlds, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Чтения «Божественной комедии» стартовали в РГБ 14 ноября 2019 года в рамках культурно-образовательного проекта «Данте. Тайные миры». Лекции были организованы генконсулом Италии в Москве Франческо Форте.

По словам Форте, формат иммерсивных чтений был выбран им благодаря присущей ему глубине восприятия и эффекту присутствия «души внутри» каждого произведения.

«Данте в своей «Божественной комедии» с помощью невероятно изысканных аллегорий предлагает читателю несколько уровней погружения в свою реальность, которая на самом деле знакома каждому из нас, независимо от времени и пространства, эпохи или страны. Чтобы усилить глубину восприятия, мы создали специальные визуальные эффекты. Я уверен, они позволят слушателям получить еще больше удовольствия от удивительного путешествия Данте, которое с течением жизни совершаем и мы сами», – рассказал Форте.

В своей лекции Франческо Форте расскажет слушателям о философии Данте и Средневековья, о классических греческих и римских учениях, а также о многом другом. Прослушать другие лекции цикла можно на официальном YouTube-канале Dante Worlds.