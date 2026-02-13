«Гори, гори, моя звезда»: голос Анны Герман обладал лечебными свойствами

Четырнадцатого февраля исполняется 90 лет со дня рождения Анны Герман. Теплая людская привязанность к замечательной певице не зависит от хода времени и музыкальных вкусов: мало кто в нашей стране пользовался такой искренней любовью, как эта обаятельная женщина.





Фото вверху: РИА Новости

Ровно полвека тому назад, в 1976 году, начались съемки художественного фильма «Судьба» по мотивам одноименного романа Петра Проскурина. Картина стала одним из ярчайших событий отечественного кинематографа семидесятых, и не последнюю роль в успехе ленты сыграла звучащая в ней музыка. Кульминация действа — по крайней мере, в сугубо эмоциональном плане, сцена, где на фоне кромешного ада военного времени (густой дым, пожары, виселицы, делающие атмосферу охватившего страну страшного горя чуть ли не осязаемой) звучит нежный, прозрачный, хрустальный голос: «Покроется небо пылинками звезд и выгнутся ветви упруго...».Это один из самых пронзительных эпизодов в истории нашего кино. По словам режиссера фильма Евгения Матвеева, такого стопроцентного «попадания», такого потрясающего эффекта можно было добиться только с помощью единственной певицы. Песня «Эхо любви», написанная композитором Евгением Птичкиным на стихи Роберта Рождественского, — одна из главных и бесценных жемчужин советского песенного искусства, а исполнившая ее Анна Герман, возможно, самая любимая певица СССР.В 1960 — 1980-х, то есть в период наивысшего расцвета советской эстрады, недостатка в выдающихся мастерицах вокального искусства не наблюдалось. Но если одними поющими дамами восторгались и восхищались, другим старались подражать, а по третьим и вовсе сходили с ума, то Анну Герман просто любили — безо всякого наносного пиетета и излишне восторженного трепета. Несмотря на то, что любовь — штука иррациональная, у такой особой привязанности, какую питали к артистке наши соотечественники, думается, все же есть вполне рациональное объяснение.Ведь дело не только в количестве проданных дисков (фирма «Мелодия» выпустила пять долгоиграющих виниловых пластинок Герман, каждая из которых расходилась внушительными тиражами) и аншлаговых концертах (певица собирала полные залы повсюду, где выступала, — от кинотеатров до стадионов). Просто на фоне недосягаемых эстрадных див Анна Герман всегда представлялась какой-то более земной, человечной, своей... Не в смысле «своей в доску», а этакой домашней, «уютной», почти родной. Слушателям всех возрастов и социальных слоев казалось, что эту женщину они знали всю жизнь. Такова была магия ее голоса — неповторимого, обволакивающего, трепетного, словно парящего в воздухе.К слову, известный немецкий психиатр (несмотря на особое отношение к артистке у нас, ее хорошо знали и в других странах) Яков Кирш посвятил творчеству Анны Герман докторскую диссертацию, где доказал, что ее вокал обладает терапевтическими свойствами. По мнению исследователя, голос певицы усиливает эффект лечебного воздействия и стабилизирует психическое состояние пациентов...При этом не сказать, чтобы голос этот был (с чисто технической точки зрения) особо уникальным. Ни феноменальным диапазоном, ни широкой вокальной палитрой Анна не обладала — лучшие ее песни выдержаны примерно в одном лирическом ключе и исполнены в одном регистре. Ловкое жонглирование октавами и умение брать запредельные ноты не были в числе ее безоговорочных «форте».Прелесть пения Герман иного свойства: для него была характерна особая, теплая грусть. Даже легкие, шуточные номера звучали в исполнении певицы с едва уловимым оттенком печали. Она брала за живое неповторимой, хрупкой искренностью, утонченной романтичностью и просто-таки обезоруживающей женственностью. Поэтому не было на советской эстраде исполнительницы более нежной и трогательной.Вокальную работу Анны Герман отличало еще одно, важнейшее и не столь часто встречаемое в мире эстрадного пения качество — непохожесть на других, «самость». Единожды соприкоснувшись с ее прочтением того или иного произведения, какие-либо другие версии поклонник уже воспринимал с трудом — они «не котировались». В репертуаре артистки есть немало песен, которые исполнялись многими артистами, но именно вариант Анны Герман навсегда оставался каноническим.Мы не случайно вспомнили в начале о высокой оценке, которую дал Евгений Матвеев исполнению Анной «Эха любви». То же можно сказать практически о каждой композиции, которой обогащала свой репертуар эта удивительная вокалистка. Проникновенная песня Бабаджаняна/Евтушенко «Не спеши» без обволакивающего и немного томного германовского тембра немыслима. Старинный русский романс «Гори, гори, моя звезда», входящий в творческий арсенал многих исполнителей, никому не удавалось преподнести так чувственно и душещипательно, как нашей героине. Кстати, русские романсы — это отдельная страница в творчестве Герман, к ним она питала особую любовь. Игриво-печальный шлягер Владимира Шаинского и Михаила Рябинина «Когда цвели сады», ставший чем-то вроде визитной карточки Анны, едва ли возможно представить в чьем-либо еще исполнении. Что же касается знаменитой «Надежды», написанной Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, то здесь вообще не так-то просто припомнить навскидку известного артиста, который бы не брал эту песню «на вооружение». Но все равно с задушевным — задумчиво-грустным, но при этом ободряющим и внушающим уверенность — прочтением Герман ни одна версия не сравнится...Про непростую, трагичную судьбу певицы, жизненный путь которой оборвался слишком рано, в 46 лет, написаны книги, сняты документальные ленты и даже поставлен телесериал. Многое, наверное, еще будет сказано, поскольку Анна Герман — не из тех артисток, жизнь которых изучена под микроскопом. Целиком посвятившая жизнь творчеству, она старалась оберегать свое личное пространство и поэтому никогда не была замечена ни в чем, хоть отдаленно намекающем на скандал.Какими бы новыми подробностями ни обросла в дальнейшем биография певицы, очевидно одно. Когда удивительный и неповторимый голос Анны Герман перестал звучать, очень важная частичка отечественного песенного искусства навсегда испарилась. Вот уже не первое десятилетие, что миновали с момента ухода певицы, чего-то неуловимо важного эстрадному миру (не только нашему) стало остро не хватать, и это «что-то» не восполнено до сих пор. Дефицит искренности и трогательной женственности, острая нехватка доверительной, пусть порой слегка наивной подачи, или просто банальный недобор качественного песенного материала — что бы это ни было, но благодатная творческая ниша, оставленная Анной Герман, не занята по сей день.