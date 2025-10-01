В октябре состоится Международный форум IPQuorum.Музыка

Фото предоставлено пресс-службой Международного форума IPQuorum.Музыка

Этой осенью Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Российский музыкальный союз (РМС) и коммуникационный бренд IPQuorum совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP проведут традиционный форум. Представители креативной экономики, бизнеса, государства, технологического и юридического секторов из России, Беларуси, Казахстана, Вьетнама, Сербии и Китая сосредоточатся на актуальных проблемах интеллектуальной собственности в ее неразрывной связи с креативной экономикой. В этом году в фокусе — музыкальная индустрия.Как отметил председатель РЦИС, музыка всегда была «модельной» индустрией для сферы интеллектуальной собственности: «Именно в связи с развитием технологий записи и воспроизведения звука формировались институты авторского права: справедливое вознаграждение, коллективное управление, наконец, правовые модели современных стримингов и агрегаторов контента. Сегодня мы стоим на пороге культурной и экономической революции, связанной с нейросетями, и праву пора ответить на этот вызов». В пленарной сессии «Авторы на службе AI» примут участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель РЦИС.РФ Андрей Кричевский, заместитель председателя ВЭБ.РФ, первый проректор НИУ «Высшая школа экономики», композитор, продюсер, радиоведущий, руководитель центра «Креатех» МГТУ им. Н.Э. Баумана, генеральный директор делового издания «Ведомости»Участники дискуссии обсудят ситуацию, когда государства и корпорации вкладывают огромные средства в развитие систем искусственного интеллекта, зачастую игнорируя интересы творческих отраслей. Нейросети обучаются на охраняемом законом материале, сканируя открытые библиотеки и т. д. И если за доведение до всеобщего сведения, публичное исполнение или переработку авторам платят вознаграждение, то такой вид использования произведений, как обучение ИИ, не предусмотрен ни национальными законами, ни международными конвенциями в сфере авторского права.Как отметил композитор, генеральный директор Российского музыкального союза, если творческому сословию не удастся отстоять свою позицию в диалоге с индустрией ИИ, история человеческой культуры может попросту завершиться: «Продукция нейросетей будет год от года становиться все более качественной и менее отличимой от творчества человека. Однако она не перестает от этого быть усредненной и лишенной субъективного содержания».Мероприятия форума пройдут в рамках четырех треков: «Творчество», «Влияние», «Деньги» и «Технологии». Таким образом, программа форума покрывает весь цикл креативной экономики — от производства контента через взаимоотношения с издателями и платформами до коммерциализации творческого продукта, которая сегодня неразрывно связана с инструментами автоматизации.На форуме будут затронуты и другие темы, связанные с музыкой и современными технологиями. Дискуссии на IPQuorum не раз становились отправной точкой для внесения полезных законов и разработки или корректировки программ развития креативных индустрий. Для музыкальной отрасли и смежных индустрий Международный форум IPQuorum.Музыка — отличная возможность отчетливо заявить о своем видении проблем, существующих в «мире музыки», и путей их разрешения.