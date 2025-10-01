В октябре состоится Международный форум IPQuorum.Музыка

01.10.2025
15–16 октября в Москве состоится Международный форум IPQuorum.Музыка. В этом году мероприятия форума пройдут сразу в пяти локациях столицы: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГК им. П.И. Чайковского, Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, в пространствах Российского музыкального союза (РМС) и АКИ.лаб. Свыше 110 экспертов из более чем 10 стран обсудят, как искусственный интеллект и цифровые технологии меняют музыку и экономику индустрии, а также правовое регулирование.
Этой осенью Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Российский музыкальный союз (РМС) и коммуникационный бренд IPQuorum совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP проведут традиционный форум. Представители креативной экономики, бизнеса, государства, технологического и юридического секторов из России, Беларуси, Казахстана, Вьетнама, Сербии и Китая сосредоточатся на актуальных проблемах интеллектуальной собственности в ее неразрывной связи с креативной экономикой. В этом году в фокусе — музыкальная индустрия.
Как отметил председатель РЦИС Андрей Кричевский
, музыка всегда была «модельной» индустрией для сферы интеллектуальной собственности: «Именно в связи с развитием технологий записи и воспроизведения звука формировались институты авторского права: справедливое вознаграждение, коллективное управление, наконец, правовые модели современных стримингов и агрегаторов контента. Сегодня мы стоим на пороге культурной и экономической революции, связанной с нейросетями, и праву пора ответить на этот вызов». В пленарной сессии «Авторы на службе AI» примут участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
, председатель РЦИС.РФ Андрей Кричевский, заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов
, первый проректор НИУ «Высшая школа экономики» Леонид Гохберг
, композитор, продюсер, радиоведущий Владимир Матецкий
, руководитель центра «Креатех» МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Гофман
, генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов
.
Участники дискуссии обсудят ситуацию, когда государства и корпорации вкладывают огромные средства в развитие систем искусственного интеллекта, зачастую игнорируя интересы творческих отраслей. Нейросети обучаются на охраняемом законом материале, сканируя открытые библиотеки и т. д. И если за доведение до всеобщего сведения, публичное исполнение или переработку авторам платят вознаграждение, то такой вид использования произведений, как обучение ИИ, не предусмотрен ни национальными законами, ни международными конвенциями в сфере авторского права.
Как отметил композитор, генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий
, если творческому сословию не удастся отстоять свою позицию в диалоге с индустрией ИИ, история человеческой культуры может попросту завершиться: «Продукция нейросетей будет год от года становиться все более качественной и менее отличимой от творчества человека. Однако она не перестает от этого быть усредненной и лишенной субъективного содержания».
Мероприятия форума пройдут в рамках четырех треков: «Творчество», «Влияние», «Деньги» и «Технологии». Таким образом, программа форума покрывает весь цикл креативной экономики — от производства контента через взаимоотношения с издателями и платформами до коммерциализации творческого продукта, которая сегодня неразрывно связана с инструментами автоматизации.
На форуме будут затронуты и другие темы, связанные с музыкой и современными технологиями. Дискуссии на IPQuorum не раз становились отправной точкой для внесения полезных законов и разработки или корректировки программ развития креативных индустрий. Для музыкальной отрасли и смежных индустрий Международный форум IPQuorum.Музыка — отличная возможность отчетливо заявить о своем видении проблем, существующих в «мире музыки», и путей их разрешения.
Фото предоставлено пресс-службой Международного форума IPQuorum.Музыка