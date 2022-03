Король калипсо: юбилей Гарри Белафонте

Денис БОЧАРОВ

В первый календарный день весны свое 95-летие отметил Гарри Белафонте, один из самых миролюбивых представителей западной поп-культуры.

Гарольд Джордж Белафонте младший (таково полное имя певца, композитора, поэта, актера и общественного деятеля) на сегодняшний день один из последних, в своей области, — что называется, «из касты неприкасаемых». В мире популярной музыкальной культуры сопоставимых с Гарри по уровню дарования, обаяния и оказанного на развитие жанра влияния из ныне живущих остались разве что Джерри Ли Льюис, Тони Беннет, ну и еще несколько других героев. Как писал классик, «иных уж нет, а те — далече».

Впрочем, почему именно популярной культуры? Ведь музыкальный стиль калипсо, некоронованным королем которого Белафонте часто называют, весьма непросто описать словами. Правда, это имеет отношение едва ли не к каждому музыкальному направлению: чтобы понять, о чем именно идет речь применительно к музыке, эту самую музыку необходимо слушать.

Но попытаемся, просто чтобы напомнить. Калипсо — это афро-карибский музыкальный стиль, сформировавшийся на Тринидаде и Тобаго на изломе ХIХ-ХХ веков. Его популяризировали (если это слово в принципе уместно в данном контексте) африканские рабы на сахарных плантациях. Этот жанр характеризует особая, полуразговорная, доверительная подача, как правило, ироническая.

Причем, как это принято сегодня говорить, интерактивная: подразумевающая произвольное жонглирование ритмом, мелодикой, произношением, а также непосредственным общением со слушателем. А главное, калипсо — абсолютно миролюбивый жанр, повествующий о наблюдениях за окружающей средой, о превратностях погоды, о мирских суетах, мелких внутрисемейных неурядицах, пустопорожних глупостях — словом, о чем угодно, но только не о войне.

Так вот, одним из тех самых удачливых популяризаторов жанра калипсо и стал без малого вековой юбиляр Гарри Белафонте. Детали биографии этого незаурядного дедушки пересказывать не стоит, достаточно лишь вспомнить, что именно вышедший в 1956 году альбом Calypso на протяжении 31 недели удерживал первую строчку в национальном чарте США и первым в истории (!) разошелся тиражом свыше миллиона проданных экземпляров. Неплохо для нищего уроженца притонов Гарлема, родители которого бежали с Ямайки, верно?

Гарри является лауреатом трех премий «Грэмми» (включая награду за прижизненные заслуги), а также премий «Эмми» и «Тони». В 1989 году Белафонте получил премию Кеннеди-центра, в 1994-м был награжден Национальной медалью в области искусств, а в 2015-м получил премию имени Джина Хершолта (награда, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма)...

Идея записать знаменитую песню We Are The World была выдвинута именно Белафонте. Да, всем известно, что сочинили ее Лайонел Ричи и Майкл Джексон, но предложение сделать из этой, в общем, незатейливой поп-песенки масштабный благотворительный проект, исходило от Гарри Белафонте. После показа в 1984 году новости о голодающих Эфиопии музыкант связался с одним из крупнейших менеджеров шоу-бизнеса Кеном Крейгом, чтобы тот помог собрать звезд для записи песни, деньги от продажи которой были бы направлены исключительно на благотворительные цели. И музыканты, и их агенты приняли участие в проекте абсолютно безвозмездно: для записи песни собралось около пятидесяти известнейших звезд американского музыкального бизнеса — от Боба Дилана до Билли Джоэла и от Рэя Чарлза до Пола Саймона. В результате кампании было собрано более семидесяти миллионов долларов...

Изумительный послужной список не только для среднестатистического обывателя, но и для человека, претендующего на лавры «небожителя». Но почему же не только в России, но и на родине шоу-бизнеса, на Западе, об этом уникальном артисте мало кто сегодня помнит? Думается, в основном по двум причинам.

Во-первых, Гарри никогда не стремился быть «в тренде», не гнался за суперрекордами, не стремился изничтожить чарты продаж — не выпячивался, проще говоря. В отличие, скажем, от Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли или The Beatles (кстати, именно повальная битломания послужила одним из главных поводов к тому, чтобы Белафонте в середине 1960-х ушел в тень). Он стал не моден или, как это принято говорить в Америке, «экономически невыгоден». Но артист не затерялся, его не сломили все известные на сегодняшний момент модные течения, веяния и прочие бури-ураганы. Да, героем хит-парадов он уже давным давно не является, но и для всех неравнодушных его имя и его песни до сих пор многое значат.

Кстати, о песнях. Их не крутят на FM-радиостанциях не только здесь, но и даже крайне редко — «там». Однако стоит лишь включить такие вещи, как Farewell to Jamaica, Banana Boat Song, Winding Road, Try to Remember, Matilda и многие другие, как память тут же восполнит образовавшиеся пробелы. А песня Mary's Boy Child вообще является одним из главных рождественских «украшений» во многих странах мира — вне зависимости от рас, убеждений, вероисповеданий и социальных статусов. Перед этим глубоким, бархатным обволакивающим баритоном, право же, крайне сложно устоять.

Фотографии: www.translated.turbopages.org.