В Бахрейне и Омане проходят «Русские сезоны – 2025»

Татьяна ФИЛИППОВА

В начале года стартовал крупнейший ежегодный международный проект правительства РФ и Минкультуры России.

«Русские сезоны» — известный всему миру бренд с более чем столетней историей – стали главным международным проектом современной России. Символ проекта – жар-птица, персонаж русских народных сказок и сказочного балета, музыку для которого по заказу Сергея Дягилева написал Игорь Стравинский.

Проект возник в 2017 году, в течение нескольких лет «Русские сезоны» представили лучшие образцы российской культуры во Франции, Бельгии, Германии, Люксембурге, Японии. Послами «Сезонов» были всемирно известные мастера: Андрей Кончаловский, Валерий Фокин, Николай Цискаридзе, Борис Березовский, Юрий Башмет. В 2023 году «Сезоны» с большим успехом прошли в Казахстане и Узбекистане, в 2024-м в Бразилии, а в 2025-м идут в странах Персидского залива, Королевстве Бахрейн и Султанате Оман.

В 2025 году Россия отмечает 35-летие установления дипломатических отношений с Бахрейном, и «Русские сезоны» позволяют подчеркнуть особый статус отношений двух государств, обладающих богатыми культурными традициями. У Бахрейна особая роль в мировой культуре: на этой земле когда-то зарождалась современная цивилизация. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры здесь существовало древнее государство Дильмун, крупный центр морской торговли, через который осуществлялись связи шумеров и других народов Двуречья с народами долины Инда.

Программу «Русских сезонов» в Бахрейне открыл в конце января концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, за дирижерским пультом в этот вечер стоял художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Вместе с оркестром на сцене были солисты оперной труппы Мариинского театра Татьяна Сержан (сопрано) и Владислав Сулимский (баритон). В программе с символичным названием «Золотая классика» прозвучали произведения великих русских композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, Стравинского.

В рамках «Сезонов», которые будут продолжаться до конца 2025 года, в Бахрейне побывают и другие известные российские коллективы. С культурой народов нашей страны жителей королевства познакомят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова и Заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». С традициями прославленного русского балета – гала-концерт учащихся Академии имени Вагановой, одной из старейших балетных школ мира. Анна Павлова, одна из величайших балерин двадцатого века, блиставшая на Дягилевских «Русских сезонах», была выпускницей петербургской балетной школы.

Еще один русский бренд – анимация, русские мультфильмы знают и любят во многих странах мира. Киностудия «Союзмультфильм» подготовила для «Русских сезонов» в Бахрейне уникальную образовательную программу. Как рассказала «Культуре» руководитель проектов киностудии Анна Трембак, кроме показов популярных мультсериалов «Умка», «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Крутиксы» и других, в нее войдут лекции о современных техниках анимации для представителей профессионального сообщества и мастер-классы создателей анимационных фильмов «Богатыри земли русской» и «Щелкунчик». Эта же программа пройдет в рамках «Сезонов» и в Султанате Оман.

«Анимация, благодаря ее универсальному языку, способна быть проводником наших культурных ценностей и традиций. Как постоянный участник фестиваля, киностудия «Союзмультфильм» будет рада представить зрителям свои шедевры и новинки, а также познакомить с «кухней» производственного процесса», — сказал «Культуре» генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

В Омане «Русские сезоны» открылись выставкой Государственного Эрмитажа «Дары Хивы и Бухары Российскому императорскому дому» в Национальном музее Омана. По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, «замечательные образцы мусульманского искусства, прибывающие в Национальный музей, являются еще и дипломатическими дарами, рассказывающими о важных событиях и интригах, более сложных, чем распространенная формула «колониальных захватов». Сотрудничество Эрмитажа и Национального музея Омана — впечатляющий образец музейной дипломатии: сотрудники Национального музея проходят стажировки в Эрмитаже, специалисты Эрмитажа помогают реставрировать вещи из оманских коллекций. В 2021 году они отреставрировали несколько рельефов из сирийской Пальмиры, поврежденных террористами, и сделали это в Омане, на территории Национального музея.

Сотрудничество двух музеев постоянно углубляется и обрастает новыми проектами. Самой яркой новацией, по мнению Пиотровского, является создание взаимных представительств — уголков оманского музея в Эрмитаже и Эрмитажа в Маскате. Пережив пандемию и обострение геополитической обстановки, эти уголки являются основой для разнообразных мероприятий, от взаимных «дней» до международных форумов.

Открывая «Русские сезоны» в Омане, Ольга Любимова подчеркнула, что именно музеи являются флагманским направлением двустороннего взаимодействия в сфере культуры. Программу, по ее словам, украсят еще несколько крупных проектов ведущих музеев России: Третьяковской галереи, Музеев Московского Кремля и Государственного Эрмитажа.

В ходе обсуждения межмузейного сотрудничества открываются и новые, порой довольно неожиданные проекты. Так, например, на встрече Ольги Любимовой с министром наследия и туризма Омана Салимом бен Мухаммадом Аль Махруки речь шла о возможном сотрудничестве с Музеем Мирового океана, в котором Оман чрезвычайно заинтересован.

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова подтвердила «Культуре», что выставочный проект для Омана готовится, и рассказала историю его создания.

«Наш музей находится в Калининграде, но у него есть филиал в Санкт-Петербурге, это арктический ледокол «Красин», с 1980-х годов — судно-музей. С его директором, Ириной Стонт, мы были на Санкт-Петербургском культурном форуме года два назад, выступала делегация Омана, рассказывая о своих культурных связях с нашей страной. Мы задумались: какой же проект мы могли бы предложить Оману? Решили, что можем сделать для Султаната выставку «Корабль пустыни». Ледокол — это корабль, пустыня — это Арктика. Мы предложили выставку об исследованиях ледяной пустыни — и они откликнулись!»

На Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который состоится в сентябре, приглашены главы всех крупных культурных институций Омана. «Уверена, впереди у нас много ярких масштабных проектов», — написала Ольга Любимова в своем телеграме, подводя итоги рабочего визита в Оман. Ближайший — выставка из Национального музея Омана, которую ждут в Третьяковской галерее этим летом.

Фотографии: Телеграм-канал Ольги Любимовой.