В фойе Малого театра установили легендарный советский бомбардировщик

Татьяна ФИЛИППОВА

Центром выставки «Малый театр» — фронту» стали фрагменты самолета Як-9л, построенного в 1944 году на деньги артистов.

«Конечно, мы бы сделали выставку, посвященную 80-летию Победы, в любом случае, но вот этот экспонат дал новый повод обратиться к истории театра», — сказала на встрече с журналистами начальник музейно-информационного центра Малого театра Татьяна Крупенникова. Новый повод появился год назад, когда поисковики обнаружили под Калининградом останки советского боевого самолета. Фюзеляж был в таком состоянии, что надпись на борту не читалась, но по номеру мотора стало понятно, что это один из самолетов эскадрильи, построенной в 1944 году на деньги, собранные коллективом Малого театра. Сотрудники музея связались с поисковым отрядом «Совесть», который сделал эту удивительную находку, и решили, что к следующей годовщине Победы привезут самолет в Москву.

Самолета как такового, конечно, уже нет, есть инсталляция, собранная из обломков фюзеляжа, но она связала между собой разные страницы истории Малого театра, связанные с Великой отечественной войной. Например, создание фронтовых бригад, которые образовались в первые дни войны. О том, что чувствовали артисты, отправляясь в места боевых действий, можно судить по письму Игоря Ильинского, который, обращаясь к неизвестному нам собеседнику, рассказывает о своих сомнениях. «Когда я ехал на фронт, то, по правде сказать, думал, что там не до артистов, и несколько досадовал, что нас посылают туда, где мы будем в тягость, не участвуя в боевых действиях, отнимая у бойцов пайки, транспорт и место для ночевки. Оказалось, что я ошибся. В первые же дни я почувствовал значение таких поездок. Мы становились живой связью между страной и нашей армией».

Помимо писем, в экспозицию вошли фотографии военного времени. На одной из них артисты Малого театра стоят возле рейхстага: фронтовая бригада дошла до Берлина, и на стене рядом с надписями «Мы из Волгограда», «Мы из Ростова» артисты вывели «Мы из Москвы. От Малого театра».

Еще одна фотография имеет прямое отношение к найденному самолету. На ней ведущие артисты того времени — Евдокия Турчанинова, Вера Пашенная, Пров Садовский, Елена Гоголева, Варвара Рыжова — вручают летчикам формуляры. Работая без выходных и без праздников с первых дней войны, театр накопил к 1943 году солидную сумму, миллион рублей. На эти деньги на Тушинском машиностроительном заводе собрали 12 истребителей-бомбардировщиков Як-9л. На борту каждого из них вывели надпись: «Малый театр — фронту». И летом 1944 года на Тушинском летном поле артисты торжественно передали эти самолеты пилотам.

На открытие выставки 27 апреля в Москву приедут участники поискового отряда «Совесть», которым удалось внести вклад в историю театра — не только найти самолет, но и узнать его судьбу. Судя по всему, он принял жестокий бой, потому что расстрелял весь свой боевой запас и штопором вошел в землю. Имя летчика теперь тоже известно. На Калининградской земле был найден еще один самолет из этой эскадрильи, но с ним исследовательская работа еще продолжается.

Выставка рассказывает не только о работе фронтовых бригад, но и о спектаклях, которые шли в Малом театре во время войны. В первые годы пьес о Великой Отечественной не было, но в Малом была замечательная постановка по роману Льва Толстого «Война и мир», она называлась «1812». В 1942 году в репертуаре появились «Фронт» Александра Корнейчука и «Нашествие» Леонида Леонова. Зрители смогут увидеть эскизы декораций, которые были созданы для этих спектаклей.

К 80-летию Победы Малый театр вернул на сцену еще одну советскую пьесу, порядком подзабытую. Молодой режиссер Ирина Михайленко выбрала для постановки «Белую палатку» Ивана Стаднюка. Автор был участником Великой Отечественной войны и в своих произведениях рассказывал о том, что ему пришлось пережить. «Белая палатка» — о военных хирургах, о буднях медсанбатов и о любви, которая не считается с тяжелыми фронтовыми условиями — обстрелами, бомбежками, вражескими прорывами. Этому спектаклю предстоит дальний путь — после премьеры в Москве он поедет в Когалымский филиал Малого театра.

Фотографии: Дмитрий Белицкий / АГН Москва.