В Госдуме обсудили финансирование российской культуры

Татьяна ФИЛИППОВА

Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила на заседании комитета по бюджету и налогам, посвященном финансированию госпрограммы «Развитие культуры».

Ольга Любимова напомнила, что культура вошла в число национальных приоритетов еще в 2019 году, и сообщила, что проектом бюджета на реализацию госпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено 206,7 млрд руб. в 2025 году, 260,8 млрд руб. в 2026-м и 262,9 млрд руб. в 2027-м. Министр отметила, что увеличение финансирования госпрограммы относительно действующего закона составило 51,9 млрд руб. для 2025 года, 56,5 млрд руб. для 2026-го и 44,8 млрд руб. относительно параметров бюджетного прогноза на 2027-й. Основным фактором роста стало появление нацпроекта «Семья».

«Как вы знаете, подходит к концу реализация национального проекта «Культура», который стал основной действующей силой государственной культурной политики, — отметила Ольга Любимова. — В рамках нового нацпроекта, «Семья», мы планируем сохранить все самые востребованные регионами инфраструктурные мероприятия, поддержать творческие проекты, направленные на духовно-нравственное развитие населения и формирование семейных ценностей».

Министр рассказала, что на реализацию мероприятий Минкультуры России в рамках нацпроекта «Семья» на три года предусмотрено 150,3 миллиарда руб., в том числе 61,67 миллиарда на программу «Пушкинская карта».

Ольга Любимова уточнила, что в рамках нацпроекта «Семья» поддержаны те мероприятия, которые ранее входили в нацпроект «Культура», — ремонт и реконструкция домов культуры, театров, школ искусств, музеев, реновация федеральных учреждений культуры, создание модельных библиотек. Появятся и новые направления — ремонт и оснащение региональных филармоний, создание детских культурно-образовательных центров, продвижение лучших практик работы домов культуры и библиотек «Дом культуры. Новый формат» и «Библиотека. Новый формат», ремонт общежитий «Росгосцирка», модернизация региональных и муниципальных библиотек.

Получат поддержку музейные выставки и творческие проекты некоммерческих организаций, проведение военно-исторических лагерей и культурно-просветительских программ для школьников, создание памятных мест, крупные всероссийские и международные фестивали.

В соответствии с поручением президента России по итогам послания Федеральному собранию с 2025 года будет запущена программа «Земский работник культуры», которая позволит привлечь новых специалистов в малые города и сельские населенные пункты. На ее финансирование в проекте бюджета в первый год закладывается 1,1 миллиарда руб., в 2026 и 2027 годах — по 2,5 миллиарда руб.

«Одним из приоритетных направлений деятельности нашего министерства является поддержка субъектов Российской Федерации», — подчеркнула Ольга Любимова. Министерством культуры предусмотрено выделение 27 субсидий субъектам Российской Федерации в общем объеме 100 млрд руб.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что увеличение финансирования региональных и муниципальных учреждений культуры не может не радовать, так же как запуск программы «Земский работник культуры», и обратил внимание на необходимость дальнейшего развития проекта «Пушкинская карта». На следующий год его финансирование увеличится всего на 14,9 миллиона руб. В целом, по словам Александра Шолохова, комитет по культуре проект бюджета на развитие культуры поддерживает.

Депутат от КПРФ Евгений Бессонов поинтересовался масштабом культурного обмена между Россией и дружественными странами, в том числе возможностью обучения в подведомственных Министерству культуры РФ вузах.

Отвечая на этот вопрос, Ольга Любимова напомнила, что 2024 и 2025 годы — годы культурного обмена между Россией и Китаем, и только крупных мероприятий в рамках перекрестных годов более двухсот. «Нет ни одной провинции в Китае, где бы не гастролировали русские артисты», — рассказала министр. Со странами Латинской Америки, по ее словам, обмен тоже начинает налаживаться, в Бразилии, например, недавно блистательно прошли «Русские сезоны». Высшее художественное образование в России сейчас, как и в прежние годы, высоко оценивается во всем мире. По данным Министерства культуры, в Санкт-Петербургской академии имени Репина, где иностранцы платят за обучение около 700 тысяч рублей в год, сейчас учатся около 400 китайских студентов — больше Академия просто не готова принять.

Фотографии: официальный сайт Министерства культуры РФ.