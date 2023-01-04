Самые интересные выставки января: выбор "Культуры"

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Куда отправиться на новогодних каникулах?

1. «ПРОГУЛКИ МЕЧТАТЕЛЯ»Москва, AZ ART. До 26 февраля.Музей AZ задумывался как посвященный творчеству Анатолия Зверева. И хотя формально никогда не изменял genius loci, в действительности Зверевым не ограничивался. В его залах показывали и художников-нонконформистов, и современных авторов. Однако музею, похоже, стало тесно в уютном особнячке на Маяковской, поэтому появилось еще одно пространство AZ ART — тоже в центре Москвы, на Маросейке. Здесь обещают показывать современное искусство из коллекции Музея AZ, устраивать лекции и встречи с художниками. Премьерой стала выставка «Прогулки мечтателя», посвященная 120-летию художника Федора Семенова-Амурского, фигуры яркой и самобытной. Живший и творивший в годы советской власти, он успешно игнорировал политические потрясения и писал, опираясь на воображение и любовь к Ван Гогу и Матиссу. Интересно, что Музей AZ предлагает взглянуть на героя выставки через другого автора, Игоря Шелковского, предоставившего из своей коллекции около 50 работ Семенова-Амурского. Кроме того, Шелковский сделал к ним рамы (настоящие арт-объекты) и вообще — именно он организовал первые парижские выставки художника на рубеже 1980–1990-х. Так что для проекта фигура совсем не случайная. В экспозиции можно увидеть и скульптуры самого Шелковского, в общем, выставка — настоящий подарок для зрителя.2. «ЕГИПТОМАНИЯ. К 200-ЛЕТИЮ ДЕШИФРОВКИ ЕГИПЕТСКИХ ИЕРОГЛИФОВ Ж.-Ф. ШАМПОЛЬОНОМ»Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 9 апреля.Одна из главных выставок сезона для Эрмитажа, обладающего впечатляющей коллекцией египетских древностей. Впрочем, для подобного проекта потребовалась также помощь коллег — от Кунсткамеры до музея-усадьбы «Кусково». Экспозиция рассказывает о феномене египтомании, породившем такую серьезную науку, как египтология. Интерес к древней цивилизации возник еще во времена античности. В эпоху Ренессанса важным источником знаний стали работы Пиранези, запечатлевшие примеры египетской архитектуры. Однако по-настоящему сенсационным оказался египетский поход Наполеона, благодаря которому в Европу попал ряд ценных сведений. А также важнейший Розеттский камень — ныне экспонат Британского музея, который Египет который год безуспешно мечтает вернуть. Именно это сокровище — с надписями на египетском (в двух системах письма) и греческом языках — помогло французскому ученому Жан-Франсуа Шампольону расшифровать египетские иероглифы. Этому открытию посвящен особый раздел выставки. Ну и конечно, рассказывается о русской египтомании — ведь многие жители наших широт не остались равнодушными к загадочной цивилизации. Например, на выставке можно узнать о нашем самом «египетском» городе (подсказка — его набережную украшают настоящие сфинксы).3. «АЛЕКСАНДР ДЕЙНЕКА. НАД ВРЕМЕНЕМ»Новосибирск, Новосибирский государственный художественный музей. До 28 января.Это первая выставка легендарного художника в Новосибирске: около 100 произведений живописи, графики, скульптуры. Экспонаты приехали из знаменитой Курской картинной галереи, носящей имя Дейнеки — уроженца Курска. Именно там хранится блестящее собрание его работ. В том числе такие шедевры, как «Натурщица», героиня которой позирует на алом диване, словно ренессансная Венера, а над ее головой, в окне, видны крыши зимней Москвы. Самый советский художник парадоксальным образом оставался шире рамок официоза. По крайней мере, когда дело касалось изобразительного языка: на манеру Дейнеки — особенно на графические вещи — сильно повлиял современный ему немецкий экспрессионизм. Об этом свидетельствует, например, знаменитый «Футболист» из того же собрания Курской картинной галереи, где изображен зависший в воздухе, словно античный Икар, спортсмен. Художник обрезал ему кисть руки, чтобы создать идеально выверенную композицию, скомпоновав и футболиста, и вторую вертикаль — колокольню, и висящий в небе, словно луна, мяч. Несмотря на очевидный привкус ретро, многие работы Дейнеки до сих пор выглядят смелыми и экспериментальными. И заставляют задуматься о том, как эволюционировало бы творчество мастера, окажись он в другом месте и в другой эпохе.4. «МИРОН ШЕРЛИНГ. ЮРИЙ АННЕНКОВ. БОРИС ГРИГОРЬЕВ. ПЕТЕРБУРГ — ПАРИЖ»Санкт-Петербург, KGallery. До 12 февраля.Три автора, вышедшие из Серебряного века, были связаны невидимыми нитями. Например, Юрий Анненков и Борис Григорьев родились в один день — правда, с разницей в три года. Оба учились за границей и после революции навсегда покинули Россию. А еще они писали своих знаменитых современников, и многие из этих портретов стали культовыми. Одной из их общих моделей был Мирон Шерлинг — фотограф-пикториалист: на выставке можно увидеть его портреты кисти Анненкова и Григорьева. Сам он, кстати, тоже снимал портреты деятелей культуры. Например, того же Мейерхольда, чье изображение в свое время создали и Григорьев, и Анненков. В общем, как водится в художественном сообществе, все позировали друг другу.Надо сказать, из трех авторов наименее известной фигурой остается Шерлинг. Хотя в свое время он блистал в художественных кругах Петербурга, а Исаак Бродский даже называл его «Веласкесом в фотографии». Он действительно сближал живопись и светопись, много колдовал над негативом, чтобы в итоге получались чуть размытые атмосферные изображения. Что касается Григорьева и Анненкова, то они в особом представлении не нуждаются: кафешантанный Париж первого и кубофутуризм второго давно уже вошли в историю. И особая ценность этой выставки — именно во встрече трех авторов, когда-то общавшихся в реальности и участвовавших в создании неповторимой атмосферы начала XX века.5. «ПУШКИНСКИЕ МОТИВЫ В НАРОДНОМ И МАССОВОМ ИСКУССТВЕ»Москва, Государственный музей А.С. Пушкина. До 8 марта.Выставка, в очередной раз подтверждающая, что Пушкин — не просто национальное достояние, но именно «наше всё». Его мотивы, темы, герои, а также и он сам — как персонаж — прочно вошли в народное и массовое искусство. Примеров тому немало: некоторые из них можно увидеть на выставке в Государственном музее А.С. Пушкина, открывшейся в рамках Года народного искусства и культурного наследия. Знаменитые на весь мир лаки Палеха, Мстёры и Холуя, павловопосадские платки и елецкие кружева, дымковская игрушка и богородская деревянная скульптура — это еще далеко не полный перечень. О феномене пушкинских произведений написано множество статей, и авторы сходятся в том, что ему, «шампанскому гению», удалось совместить «высокий штиль» с народным языком. Возможно, еще и по этой причине его сочинения стали по-настоящему народными. Зрители, например, могут увидеть, с какой любовью мастера изображают героев знакомой с детства «Сказки о царе Салтане» или «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». В целом выставка предлагает совершить прогулку по пушкинскому универсуму и окунуться в его волшебную атмосферу. Ведь каждому из нас хочется сказки именно сейчас, в преддверии Нового года и Рождества.6. «ПОД ЗНАКОМ РУБЕНСА. ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII ВЕКА ИЗ МУЗЕЕВ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ РОССИИ»Истра, Музей «Новый Иерусалим». До 14 мая.Золотой для фламандского искусства XVII век подарил миру немало выдающихся живописцев, но самым влиятельным, наверное, можно назвать Питера Пауля Рубенса. Нынешняя выставка — объединившая работы из девяти российских музеев, а также из частных собраний — предлагает насладиться эпохой расцвета фламандской живописи. В экспозиции — картины Рубенса, гения, прекрасно знавшего себе цену: в его мастерскую стояли очереди, у него мечтали учиться многие начинающие и уже состоявшиеся художники. Был среди них Антонис ван Дейк — тоже гений, вундеркинд, в отличие от Рубенса «выстреливший» еще в юном возрасте. Именно он стал любимым учеником мэтра, хотя проучился у него всего пару лет и потом отправился в самостоятельное плавание: возможно, не обошлось без творческой ревности со стороны наставника. На выставке представлены его работы — как и творения других живописцев, сотрудничавших с Рубенсом: Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного (сына Питера Брейгеля Старшего). Есть и настоящие редкости — например, единственная подписная работа женщины-художницы Йоанны Вергаувен. Другими словами, экспозиция обещает быть настоящим пиршеством для глаз.7. «АЛЕКСАНДР РУБЦОВ. МЕЖДУ ТУНИСОМ И РОССИЕЙ»Казань, Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском Кремле. До 26 февраля.Александр Рубцов — художник, получивший больше признания во Франции, чем на родной земле. Жизнь его сложилась причудливо — пенсионер Академии художеств, он еще до начала Первой мировой уехал за границу. Побывав во Франции, Испании, Германии, Великобритании, Марокко, осел в Тунисе. «Атмосфера ориентализма» захватила художника, однако он вряд ли предполагал, что проведет остаток жизни в этом экзотическом крае. Тем не менее Первая мировая, а затем и Октябрьская революция отрезали ему пути отступления: Рубцов остался в Тунисе. Выставлялся на новой родине и в Париже, получил французское гражданство, был награжден орденом французской Академии художеств. Любил уходящую традиционную жизнь, свидетелем которой стал, и старался ее запечатлеть: его картины хранят дыхание старого Туниса. Наследие Рубцова начало получать известность в России лишь в последние десятилетия: недавно в Русском музее прошла его монографическая выставка.8. «НАЗВАНО ВАЗАРИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»Нижний Новгород, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород — Арсенал). До 9 апреля.Это вторая часть масштабного трехчастного проекта: первая (под названием «Готика») прошла зимой 2021–2022 года, третья («Маньеризм») ожидается осенью 2023-го — зимой 2024-го. Нынешняя экспозиция называется «Возрождение»: подобное трехчастное деление было подсказано сочинениями выдающегося историка искусства эпохи Ренессанса Джорджо Вазари.Выставка рассказывает о золотой эпохе европейской культуры и объединяет классиков и современных художников. За первых отвечают Андреа Мантенья, Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший — зрители могут увидеть их гравюры. А заодно — картины художников круга Сандро Боттичелли, Бернардино Пинтуриккьо, Себастьяно Майнарди. В числе современных авторов — Ольга Тобрелутс, Мария Сафронова, Валерий Кошляков, Тимур Новиков, Евгения Буравлева, Егор Плотников, Айдан Салахова, Михаил Розанов. Концепции гуманистической философии, понятия рациональности и гармонии по-разному воплотились в творчестве художников, но очевидно одно: идеи, высказанные пять столетий назад, не утратили своего влияния и сегодня.9. «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ. ПУТЬ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА»Красноярск, Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. До 12 марта.Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения художника, и особенно ценно, что подобный проект открылся на родине мастера, в музее, носящем его имя. Под стать событию и экспонаты: здесь можно увидеть редкости — например, эскизы четырех Вселенских соборов из Русского музея (одного из организаторов выставки), которые публике удается посмотреть нечасто. Они были созданы Суриковым во время работы над росписями Храма Христа Спасителя. Также можно увидеть ученические работы художника, его акварельный альбом, где запечатлено путешествие по Хакасии, письма к матери и брату и, конечно, этюды и наброски к прославившим его историческим полотнам — от «Боярыни Морозовой» до «Степана Разина». Выставка проходит на двух площадках: не только в КХМ, но и в Музее-усадьбе Василия Сурикова.