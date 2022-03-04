Дореволюционная Россия в лицах: в Екатеринбурге открылась выставка русского портрета из собрания Эрмитажа

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

В Культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» представлены 57 работ известных русских живописцев XIX — начала XX века.

От Ореста Кипренского и Карла Брюллова до Валентина Серова и Бориса Кустодиева — в Екатеринбург из Государственного Эрмитажа привезли уникальную подборку лучших образцов портретного жанра XIX — начала XX века. Посетители центра «Эрмитаж-Урал» смогут проследить эволюцию русской портретной живописи на протяжении целого столетия и увидеть галерею лиц дореволюционной России: «дворянский», «купеческий», «военный», «церковный» и другие типы портретов.

Перед открытием выставки русского портрета 25 февраля 2022 года состоялась церемония подписания трехстороннего соглашения между Государственным Эрмитажем, правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга о реализации программ Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» вплоть до июля 2026 года. В документе говорится об организации лекций и мастер-классов, встреч с художниками, выставок из собрания Государственного Эрмитажа и других музеев. Кроме того, для музейных сотрудников Уральского федерального округа будут проводиться циклы обучающих мероприятий. Соглашение о поддержке культурно-просветительских проектов центра «Эрмитаж-Урал» подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, участвовавший в церемонии онлайн, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

С момента открытия центра «Эрмитаж-Урал» в июле 2021 года это второй масштабный проект, представленный Екатеринбургским музеем изобразительных искусств совместно с Государственным Эрмитажем. В честь начала работы центра летом прошлого года в Екатеринбурге выставлялись полотна и скульптуры знаменитых французских мастеров, в том числе импрессионистов Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Огюста Родена и других художников.

Выставка «Русский портрет XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» знакомит горожан с коллекцией живописи Отдела истории русской культуры. Она начала формироваться в 1918 году на базе Русского музея и оказалась в Эрмитаже только в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны коллекцию не успели эвакуировать. Ящики с экспонатами находились в помещениях около Комендантского подъезда Зимнего дворца и попадали под бомбардировки. Реставраторам потребовалось много лет, чтобы вернуть к жизни сотни произведений. На выставке в Екатеринбурге несколько портретов экспонируются впервые после реставрации, например «Портрет купца Тимофея Саввича Морозова» работы Валентина Серова, на котором изображен купец первой гильдии, младший сын и продолжатель дела основателя династии Морозовых — именитых купцов и промышленников, меценатов и коллекционеров.

Среди экспонируемых полотен — парадные портреты членов императорской династии. Например, бесспорная жемчужина выставки — «Портрет императрицы Марии Федоровны в русском платье» кисти Ивана Крамского, а также картина Бориса Кустодиева «Высочайший парад Лейб-гвардии Финляндского полка 12 декабря 1905 года в Царском Селе» — это написанный с натуры групповой портрет членов царской семьи в тот момент, когда император Николай II впервые представляет офицерам полка их шефа — полуторагодовалого цесаревича Алексея. В экспозиции можно выделить и другие тематические линии: портреты русских офицеров, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, изображения выдающихся государственных деятелей, галерею образов светских красавиц, а также детские портреты.

На открытии проекта в Екатеринбурге присутствовал научный куратор выставки, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко. Он рассказал газете «Культура» о том, как для выставки отбирались экспонаты:

— Отбирали полотна из коллекции Отдела истории русской культуры Эрмитажа с учетом двух критериев: уровня мастерства художника и значимости его имени в истории русской живописи. Нам хотелось показать как главных представителей портретного жанра, так и живописцев «второго ряда». Хотя трудно сказать, кто известнее: Тропинин или Кипренский? Поэтому всю экспозицию в целом, составленную из работ 29 отечественных художников, можно назвать выставкой громких имен. Вот, например, полотна Брюллова, а рядом произведения мастеров его эпохи. По такому же принципу отбирались работы художников-реалистов второй половины XIX столетия и мастеров, работавших на рубеже XIX–XX веков — существуют некие «главные» авторы и те, которые творили «рядом» с ними.

— Тема портретов монарших особ — это специальный подбор полотен для Екатеринбурга, где, как известно, 17 июля 1918 года погибла семья последнего российского императора?

— Если честно, я как куратор выставки не стремился выделять линию императорских портретов, хотя знаю, что в Екатеринбурге особое отношение к монаршим особам. Тем не менее в экспозицию вошли четыре полотна с представителями императорской династии, но интересны они прежде всего с точки зрения истории искусства. Художественные достоинства «Портрета вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны», написанного в 1831 году Петром Басиным, высоко оценили еще современники автора и выделяли это полотно на академической выставке 1833 года. «Портрет великого князя и цесаревича Николая Александровича» кисти Сергея Зарянко, до революции находившийся в Романовской галерее Зимнего дворца, здесь присутствует прежде всего как типичный образец натуралистического подхода в живописи второй половины XIX века. И, конечно, как не показать «Портрет императрицы Марии Федоровны в русском парадном платье» Ивана Крамского, где мастерство художника — во всем его блеске! Кустодиевская работа «Высочайший парад Лейб-гвардии Финляндского полка» — это пример использования гротеска в, казалось бы, официальной живописной хронике, пример поиска новых художественных приемов. То есть все эти полотна здесь не ради истории дома Романовых, а ради искусства.

— Есть ли среди этих 57 полотен некая знаковая для вас работа?

— Для меня это «Портрет Николая Охотникова» кисти Карла Брюллова. Полотно специально отреставрировано для выставки в Екатеринбурге. Реставраторам даже удалось сделать небольшое открытие: когда сняли бумагу, которой был оклеен по периметру натянутый на подрамник холст, полностью открылась надпись: Napoli — Неаполь. Выяснилось, что картина была написана Брюлловым в летние месяцы 1827 года, когда он выезжал из Неаполя к подножию Везувия и обдумывал замысел своего грандиозного полотна «Последний день Помпеи». Моя главная задача — популяризация произведений из коллекции Отдела истории русской культуры, с которой зритель еще мало знаком. Каждую выставку я стараюсь делать привлекая новые картины, – этому предшествует или реставрация, или атрибуционная, исследовательская работа. Но то, что увидят зрители в Екатеринбурге, — это все-таки выставка самых лучших картин. На Урал отправились одиннадцать полотен из постоянной экспозиции в здании Главного штаба и еще 46 картин из фондов. Приведу такой пример: в собрании Государственного Эрмитажа хранятся четыре портрета кисти Карла Брюллова. Все они сейчас в центре «Эрмитаж-Урал».

Выставка «Русский портрет XIX — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» в Культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» будет работать до 17 июля 2022 года.

Фотографии предоставлены пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительных искусств.