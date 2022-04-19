Владимиро-Суздальский музей-заповедник рассказал о стратегии развития на ближайшие два года

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Сергей Рыбаков, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, представил в Министерстве культуры РФ стратегию развития музея на 2022-2024 годы. «Культуре» удалось ознакомиться с основными положениями и побеседовать с директором.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник — особое место на туристической карте России. Образованный в 1958 году из двух небольших музеев во Владимире и Суздале, он со временем превратился в огромную империю. Территория ВСМЗ составляет 441 тысячу квадратных метров и включает в себя шесть населенных пунктов: не только Владимир и Суздаль, но также и Муромцево, Боголюбово, Кидекшу и Гусь-Хрустальный. А еще — 68 объектов культурного наследия, в том числе семь белокаменных памятников древнерусского зодчества, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение пятидесяти лет, с 1960-го по 2010-й, музеем руководила Алиса Аксенова — и ей он во многом обязан своим расцветом. В 2021 году музей возглавил уроженец Владимирской области Сергей Рыбаков, бывший заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Его назначение выпало на второй пандемийный год, когда ограничения то отменялись, то вводились вновь. По словам директора, главным достижением стало возвращение зрителей, поток которых в 2020-м драматически упал. В прошлом году посещаемость вернулась к уровню 2019 года и составила примерно 1 миллион 200 тысяч человек. При том, что иностранных туристов по объективным причинам почти не стало: если в 2019-м музей принял более 200 тысяч заграничных гостей, то в 2021-м — чуть больше 1700 человек.

— Суздаль — третий город после Москвы и Петербурга, куда приезжало много иностранных туристов. Еще в 2019 году, количество заграничных гостей составляло 30 процентов. Теперь этот сегмент практически выпал в связи с пандемией и геополитическими событиями. Поэтому для нас важно, что в 2021 году удалось преодолеть пандемийное падение, а также перекрыть отсутствие иностранцев за счет российских туристов и достичь прежних показателей посещаемости. И по доходам мы почти вернулись на допандемийный уровень. Вообще мы наполовину себя обеспечиваем: средства из Министерства культуры составляют лишь 50 процентов бюджета, — рассказал «Культуре» Сергей Рыбаков.

По словам директора музея, за последние годы изменилась не только «прописка» посетителей: большинство зрителей теперь приезжают сами, не в составе туристических групп. В итоге ВСМЗ сам стал региональным туроператором Владимирской области и начал предлагать зрителям собственные экскурсионные программы и комплексные туры.

— На протяжении 10 лет мы наблюдаем устойчивую тенденцию: количество автобусных экскурсий уменьшается, а доля самостоятельных туристов, напротив, растет. В 2012 году около 70 процентов составляли организованные группы. Однако по итогам прошлого года их осталось лишь 20 процентов, а 80 процентов зрителей составили индивидуальные туристы. И этот разрыв по итогам первого квартала 2022 года лишь увеличился. Мы должны на это реагировать. Люди интересуются не только экскурсиями, но и поездками с проживанием и питанием: ведь наш музей расположен в нескольких населенных пунктах. Поэтому мы начали предлагать комплексные туры. Наша целевая аудитория — семейные туристы: пары, семьи с детьми, группы друзей. Важно, чтобы они не ограничивались однократным посещением экспозиции, а возвращались к нам снова и снова. Зрителям должно быть уютно и комфортно — и об этом мы говорили в Министерстве культуры, где нашу стратегию одобрили. Поэтому нужно продумать такие вопросы, как сувениры, питание, туалеты. Кроме того, мы ввели полноценные онлайн-билеты — теперь их можно использовать по штрих-коду со смартфона, что удобно для молодых зрителей. Еще мы стали региональным лидером по применению Пушкинской карты: 40 процентов билетов, реализованных по ней во Владимирской области, приходятся на наш музей. Мы понимаем, что нужно сохранить серьезный и научный подход в музейном деле, но при этом важно привлекать и удерживать посетителей, — пояснил «Культуре» Сергей Рыбаков.

Своей главной миссией Владимиро-Суздальский музей-заповедник считает сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия Северо-Восточной Руси.

— У нас очень разные экспозиции — археологические находки, белокаменные памятники, живопись, есть даже Музей природы. И поэтому важно определить свой стержень, найти свое лицо. Например, в Новгородский музей-заповедник едут, чтобы, прежде всего, познакомиться с историей Новгородской республики. И теперь мы четко определили свою специфику: наш музей посвящен в первую очередь истории Северо-Восточной Руси или Владимиро-Суздальского княжества, изначальной территории формирования русского этноса, российской нации и государственности. Как известно, древнерусское государство в ходе своей истории распалось на несколько княжеств, и именно Владимиро-Суздальское стало «основой» для формирования Московского княжества. По сути это колыбель русского государства. В этом контексте особое значение приобретают такие исторические фигуры, как Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский. Так что главная миссия для нас — сохранение и популяризация историко-культурного наследия Северо-Восточной Руси, — рассказал «Культуре» Сергей Рыбаков.

И действительно: большинство древнерусских храмов из белого камня — восемь из девяти — расположены на территории Владимирской области. Семь из них находятся в ведении музея и являются его главным сокровищем. Сергей Рыбаков рассказал «Культуре», что сейчас идет подготовка к реставрации Успенского собора и Золотых ворот во Владимире, а также Рождественского собора в Суздале. Это задачи на текущий год: Министерство культуры уже выделило средства на разработку двух проектов. Еще два разработаны за счет собственных средств музея-заповедника. Некоторые работы ВСМЗ делает за свой счет: например, реставрирует Музей деревянного зодчества в Суздале. Более того, Владимиро-Суздальский музей-заповедник теперь сам занимается реставрацией: он получил лицензию от Министерства культуры и создал Центр реставрации объектов культурного наследия. «Конечно, мы не можем делать сами реставрацию главных памятников, — пояснил «Культуре» Сергей Рыбаков. — Но некоторые работы — противоаварийные, консервационные, ремонтные — можем проводить сами. Кроме того, наш музей — один из немногих, где есть штат реставраторов почти по всем видам музейных предметов: живопись, иконы, драгоценная утварь, ткани, дерево. Но нужны площади и нормальные условия для работы: иногда большие картины даже негде положить для реставрации. И теперь у нас есть здание в полторы тысячи квадратов, где будет создан Центр реставрации музейных предметов».

Появится у музея и фондохранилище в Суздале — ведь у ВСМЗ огромные фонды, включающие в себя 455 тысяч предметов: меньше, чем в Эрмитаже с его 3 миллионами предметов, но больше, чем в Лувре, где лишь около 300 тысяч. При этом на экспозициях обычно показывают около трех процентов сокровищ, а остальные нужно где-то хранить. «Сейчас они рассредоточены по неприспособленным для этого помещениям, — пояснил «Культуре» Рыбаков. — Мы договорились, что безвозмездно получим здание площадью в три с половиной тысячи квадратных метров, где и организуем фондохранилище».

Кроме того, музей развивается в образовательном сегменте. «Проводим семинары для других музеев Владимирской области, создали кафедру «Музейное дело» во Владимирском государственном университете. Еще получили лицензию на образовательную деятельность и можем теперь выдавать официальные документы. Понятно, что речь идет не полном высшем образовании, а о курсах повышения квалификации — например, курсах экскурсоводов или курсов по учету и хранению музейных предметов, — рассказал «Культуре» Сергей Рыбаков».

Наконец, одно из главных событий, к которому готовится ВСМЗ, — 1000-летие Суздаля. Празднества пройдут совсем скоро — в 2024 году. И задача, которую ставит перед собой музей, — показать, что Суздаль — не просто небольшой туристический город:

— Мне кажется, 1000-летие Суздаля — несколько недооцененный юбилей, — рассказал «Культуре» Сергей Рыбаков. — Ведь это исторический центр Северо-Восточной Руси, и его нужно воспринимать именно как центр формирования русского народа и российской государственности. Вообще «Владимиро-Суздальское княжество» — кабинетный термин. В древности, в домонгольскую эпоху, эту территорию называли Суздальской землей. И она имеет особое сакральное значение для всей страны. Нужно организовать важные культурные, научные, политические мероприятия к юбилею Суздаля и, конечно, привести город в порядок, создать хорошую туристическую инфраструктуру, чтобы поток туристов не ослабевал.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВСМЗ.