Биография эконом-класса: в прокате документальный фильм о Джоне Ленноне

Денис БОЧАРОВ

Девятого октября, в день 85-летия главного битла, стартует показ ленты «Неизвестный Джон Леннон». По мнению корреспондента «Культуры», результат работы режиссера Алана Дж. Паркера вряд ли можно назвать хорошим подарком к юбилею.

В 2011 году свет увидел документальный фильм, посвященный Джорджу Харрисону, — «Жизнь в материальном мире». Блистательное, длящееся три с половиной часа, исследование Мартина Скорсезе стало не только настоящим подарком для зрителей, неравнодушных к наследию The Beatles, — оно явилось чуть ли не новым словом в мире музыкальной документальной кинематографии, так называемой «рокументалистики». Прославленный режиссер своим фундаментальным трудом словно продемонстрировал: вот как надо снимать кино о выдающихся музыкантах.

Коллеге Джорджа по «Битлз», Джону, спустя четырнадцать лет, в этом смысле повезло меньше. То ли дело в том, что документальных кадров постбитлового Леннона, по понятным причинам, меньше, чем Харрисона, то ли Паркер, увы, не Скорсезе, — интригующее название выходящей на экраны ленты совершенно себя не оправдывает.

Все основные моменты жизненного пути Леннона после распада группы в 1970-м вплоть до роковых выстрелов, оборвавших жизнь артиста десятью годами позднее, давно стали хрестоматийными. За те без малого два с половиной часа, что длится фильм, сам Леннон появляется на экране от силы минут на двадцать. Это в основном хорошо известные фрагменты интервью, а также стоп-кадры фотохроники, откровением для посвященных не являющиеся. Все остальное время отдано на откуп пространным комментариям людей, которых в разные годы судьба сводила с Джоном. Среди этих спикеров, несомненно, есть известные персоны: гитарист Эрл Слик, работавший с Ленноном над его последним студийным альбомом Double Fantasy, журналисты-битловеды Марк Каннингем и Стив Тернер, писатель Филлип Норман, автор нескольких действительно достойных монографий как о The Beatles в целом, так и об их участниках в отдельности... Но в основном своими мыслями о певце делятся обыкновенные «попутчики», которые и лично-то с Джоном знакомы не были.

Определенную «коллекционную» ценность представляют разве что воспоминания свидетелей трагедии у нью-йоркского особняка «Дакота», а также человека, волею судьбы оказавшегося в тот злополучный вечер в соседней палате больницы, куда привезли уже бездыханного Джона... Создатели ленты даже раздобыли пару архивных кадров с репликами воспитавшей Леннона тетушки Мими, но опять же раритетной эта запись не является — поклонникам она хорошо знакома по другим документалкам, посвященным музыканту.

Что же до свежих воспоминаний тех из ныне живущих, кто хорошо знал Леннона, — Пола Маккартни, Ринго Старра, сыновей Джона — Джулиана и Шона, а также коллег-конкурентов по музыкальному цеху из эпохи бурных шестидесятых, — на это нет и намека. Так что фильм «Неизвестный Джон» — не более чем вечер закулисных воспоминаний «шапочных» знакомых на заданную тему...

А также неподъемный труд для тех, кто, возможно, действительно хотел бы побольше узнать об одном из главных представителей популярной музыкальной культуры ХХ века. Непосвященному человеку крайне непросто высидеть два с половиной часа перед экраном, на котором демонстрируется фильм о музыканте... без оригинального музыкального сопровождения. Да-да, картина Паркера относится к той самой печально известной в мире поп-рок-документалистики категории фильмов класса «Б», где авторы, сделав основной упор на бесконечные монологи малознакомых лиц, предпочитают сэкономить на аутентичных аудио- и видеодокументах.А в случае с музыкальными фильмами подобный шаг является не то что досадным промахом — непростительным упущением. В особенности, если речь идет о такой фигуре, как Джон Леннон.

Разумеется, не секрет, что оригинальные фонограммы песен и кадры концертных выступлений «Битлз», а также и конкретно Джона Леннона, стоят дорого. И все же наличие «настоящей» музыки наглядно свидетельствовало бы о том, что перед нами — серьезное кино. Но, видимо, не в этот раз. Пока же терпеливому зрителю (а он в любом случае найдется) предлагается претенциозная пресноватая кинематографическая поделка с аморфным музыкальным сопровождением.

Однако абсолютно лишним в битловской и околобитловской фильмографии «Неизвестного Джона Леннона» считать все же не стоит. Фильм сделан с искренней любовью к главному герою — этого не отнять. Если комментаторы время от времени и пытаются вставить шпильку в чей адрес, то только по отношению к Йоко Оно (на радость тем, кто искренне уверен, что именно она развалила «Битлз»). Другое дело, что ничего принципиально нового в копилку знаний об артисте нынешняя картина, конечно, не добавляет.