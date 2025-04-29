47-й ММКФ: индийский «Элизиум», российский призер — «Мужу привет» и рождение «Бриллиантовой бабочки»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В Концертном зале «Россия» объявил итоги 47-й Московский международный кинофестиваль. Выбор жюри был почти безупречен.

За неделю в девяти столичных кинотеатрах прошло 333 показа более чем двухсот картин. Многим сопутствовал аншлаг, но сильных зрительских впечатлений оказалось немного. Отчасти сей факт отражает удручающее состояние мирового кинопроцесса, отчасти — недостатки программного обеспечения ММКФ.

«Золотого Святого Георгия» за лучший фильм единодушно присудили «Элизиуму» индийца Прадипа Курбы, также завоевавшего приз «За лучшую режиссуру». Вручая награду, жюривший ленту режиссер Корнел Георгицэ отметил: «Это очень важный фильм, который перенес меня на высокий уровень мирового кинематографа, когда Сокуров и Куросава встречаются с Беккетом...» Коллегу поддержал Алексей Герман-младший: «Это невероятно смелая картина мужественного, умного, тонкого и любящего людей режиссера, который сделал ровно то, что не надо делать, чтобы победить на фестивале, — он убрал все мощные нарративы и темы, а взял чувства людей и их эмоции».

Лауреат Прадип Курба — уроженец крохотного высокогорного индийского штата Мегхалая, снимает кино на языке кхаси о своей малой родине и односельчанах. В «Элизиуме» их всего шестеро; коллизии их житья-бытья перенесены в 2047 год, что придает сентиментально-комичной антиутопии о вымирающей деревеньке философско-элегический привкус с оттенком провинциальной тоски. «Название «Элизиум» можно трактовать как место, где встречаются души высшего уровня, — подытожил председатель жюри Луис Миньярро и отметил ленту «За философское изображение жизни и смерти посредством блестящего поэтического языка кино, наполненного сатирой и юмором».

Светлые эмоции подарил лауреат неигрового конкурса — «Тетушка Ху и ее райский сад». Режиссер Пань Чжици десять лет наблюдал жизнь китайской старушки, собиравшей с городских улиц пестрый хлам и украшавшей им свой дворовый «элизиум». Специального упоминания жюри удостоился российский «Зимник» Юрия Дорохина — фильм-путешествие сибирских дальнобойщиков, торящих тяжкий таежный путь.

Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Мужу привет» Антона Маслова — сплетает мотивы непростой женской доли, вдохновленной картиной «Москва слезам не верит», с канвой голливудской мелодрамы «Пока ты спал». Справедливая награда — душевному, тонко сыгранному и просчитанному до миллиметра зрительскому кино с несколько слащавым послевкусием. Это история сотрудницы ЗАГСа (Юлии Пересильд), совершающей мучительный нравственный выбор между пребывающем в коме мужем и чутким-пречутким вдовцом (Владимир Вдовиченков). И в Основном конкурсе заслуженная награда нашла нашего героя — Евгения Цыганова, блестяще сыгравшего в вольной экранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье» Стаси Толстой. Виртуозно прожитый образ обитателя дворянской усадьбы выдерживает сравнение с артистическим пиршеством «Неоконченной пьесы для механического пианино». Увы, Цыганову не хватило опоры в партнерах, ведущих сольные партии, эскизно прописанные в пунктирной сюжетной канве не бесталанной, но щеголевато-манерной ученицы Сергея Соловьева.

За женскую партию отметили испанку Марию Родриго Сото, воплотившую образ отчаянной матери полусумасшедшего семейства в натужной комедии «Дом в огне» с отчетливым привкусом мыла. Специальный приз жюри увенчал казахскую ретро-драму Фархата Шарипова «Эвакуация».

«Золотого Святого Георгия» за вклад в кинематограф Никита Михалков вручил Владимиру Ильину. «Есть хорошие актеры, есть очень хорошие, а есть великие, гениальные, — отметил президент фестиваля, — когда ты не понимаешь, как они все делают, что за химия в них происходит... Такими были Иннокентий Смоктуновский, Алексей Петренко, и таким является Владимир Ильин».

Жюри короткого метра отметило дипломом российское «Танго» Федора Малышева и присудило «Серебряного Георгия» испанскому «Танцу пчелы» Фона Кортисо: созвучно духу времени лавры увенчали миниатюру, адресованную зрячим и незрячим зрителям. Разница между теми и другими уже стирает безжалостная цифровая эпоха — некоммуникабельность авторского кино переросла в тотальный кризис идентичности, ставший лейтмотивом большинства фестивальных коротышек. В экспозициях лирический герой тщетно пытается опознать свое «я» в калейдоскопе цифровых отражений, а припоминает себя лишь в сонных грезах об утраченной любви или детстве... Там он нередко перевоплощается в дивную зверушку — анимированную кобылку («Осенний жеребенок» Херлен Хереид) или запечатленного на кинопленке слона («Свидание» Иньин Чжена).

Причем дебютирующие режиссеры не претендуют на глобальные высказывания, а лишь нащупывают авторский почерк — в котором читается невозможность осмысления порядка вещей. Так прорисовывается наша будущность цифровой преисподней, поглощающей все формы искусства, лишающей всякой почвы индивидуальное самосознание и оставляющей человека в плену бессвязных обрывков аналоговых грез.

На предварявшей смотр пресс-конференции программный директор ММКФ Иван Кудрявцев отметил, что приоритетом для организаторов служит максимальное число мировых премьер. Но количество не компенсирует падающее качество: премьеры коммерческих и трэшевых поделок, «говорящих голов» и мыльных поделок не формируют содержательную повестку и лишь подрывают престиж смотра. Планку киноискусства подымают впечатления, перекрывающие любые недоразумения, а именно — ретроспективы киноклассиков... хотя бы две! А лучше — три! Прошлый ММКФ украсил иранский гений Дариуш Мехрджуи, а в этом до Москвы не добралась коллекция Вима Вендерса. И эту утрату лишь подчеркнуло ассорти пленочных показов рубрики «Неизвестные от известных» — уайлдеровского «Сансет-бульвара», бунюэлевского «Он» и неувядающего феллиниевского «Белого шейха».

Самым важным событием 47-го смотра стала презентация «Бриллиантовой бабочки» — ежегодной премии Евразийской киноакадемии — альтернативы «Оскару», учрежденной Российским фондом культуры и Министерством культуры РФ. На торжественном представлении изящной красавицы, созданной по эскизу выдающегося художника Юрия Купера и украшенной тысячами специально выращенных бриллиантов, присутствовали гости из двух десятков стран, включая ближнее зарубежье, Китай, Вьетнам, ОАЭ, Кубу, Венесуэлу.

Собравшимся было адресовано видеообращение президента России Владимира Путина, выразившего уверенность, что новая премия «внесет вклад в доверие между народами». Представляя «бабочку», Ольга Любимова отметила значительную работу по созданию новой киноакадемии: «Мы с гордостью можем сказать, что благодаря всесторонней поддержке сформировали платформу для кинематографистов из разных стран, а также для обмена опытом создания и продвижения качественного художественного киноконтента». Идейный вдохновитель награды Никита Михалков сформулировал послание Евразийской академии: «Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за нее должны биться».

«Бриллиантовая бабочка» за лучший фильм принесет обладателю призовую сумму, эквивалентную миллиону долларов, а лауреатам десяти профессиональных номинаций — по 250 тысяч долларов. Та же награда будет присуждена и «Лучшему фильму страны, не входящей в Евразийское пространство», что подчеркивает открытость нового творческого сообщества. Возможно, престижная награда вдохнет новый ветер в паруса ММКФ и распахнет широкий горизонт столичному киносмотру. Поживем — увидим: первое вручение «бабочки» намечено на 6 декабря этого года.



На фотографиях кадры из фильмов: «Элизиум» и (на анонсе) «Семейное счастье»