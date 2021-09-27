Памяти Кирилла Разлогова: рыцарь, приручивший дракона

Алексей КОЛЕНСКИЙ

26 сентября остановилось сердце выдающегося культуролога, президента Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов, программного директора Московского международного кинофестиваля Кирилла Разлогова.

В начале биографии Кирилла Разлогова значится неудача: его не приняли во ВГИК. Для 1963-го года — закономерно: кузница важнейшего из искусств напоминала разогретый реактор и ввиду намечавшегося заката оттепели требовала перезапуска систем партийного охлаждения. Казалось, потомок армянского дипломата и болгарского революционера мог бы рассчитывать на особое отношение, но нет — умников было не надо… Выдержав удар судьбы, юноша поступил в МГУ на отделение истории и теории искусства, а по окончании устроился переводчиком в Госфильмофонд.

Это был реванш и триумф, о котором могли лишь мечтать вгиковские выпускники: Разлогов стал проводником в пещеры «дракона оберегающего свои сокровища», начальника отдела научной обработки иностранного фонда Владимира Дмитриева. Созидатель крупнейшей в мире фильмотеки разглядел собрата по духу — безоговорочно влюбленного в кино искусствоведа — и обрел оппонента. Прикосновение к запретным плодам зарубежного экрана считалось токсичным, но неуемно любознательный Кирилл Эмильевич сумел стать глазами поколений — самым насмотренным знатоком иностранных лент.

Статус ведущего аналитика мирового кинопроцесса зафиксировала увлекательная книга с провокативно-правоверным заголовком «Боги и дьяволы в зеркале экрана: Кино в западной религиозной пропаганде». Но ее автор не усидел в исторической нише — с середины восьмидесятых Разлогов стал активнейшим участником международных смотров. Открытый, дотошный, трудолюбивый, удачливый гуманитарий стал крупнейшим российским амбассадором в зазеркалье главных мировых фестивалей и, опираясь на широкие связи, привил возрожденному Московскому смотру цветущее программное разнообразие.

— Кирилл был везде, о его знании языков и эрудиции ходили легенды. Разлогов был единственным представителем нашего поколения, сумевшим сделать достойную карьеру в еще советские времена. Он был не просто образован, а европейски образован, всегда находился в курсе всего и рассказывал о кино невероятно увлекательно и ново, как о вечно юном, находящемся в непрестанном движении и обновлении искусстве. Не числясь «человеком баррикад», умел отмечать все дразнящее, выбивающееся из рамок, кажущееся маргинальным. Парадоксальный и эксцентричный исследователь ничуть не напоминал библиотечную полку, заставленную нужными папками — кинематограф отражался в его книгах как живая, динамически меняющаяся картина, автор которой легко и наглядно связывал, казалось бы, далеко стоящие явления.

При этом Кирилл обладал энергией выдающегося организатора, вдохновенного авантюриста, воплощавшего неизменно успешные проекты — фестивали, телепрограммы, образовательные курсы, служил обожаемым студентами педагогом, умеющим открывать таланты. При невероятной эрудиции Разлогов никогда не запирался в башне из слоновой кости, всегда жил здесь и сейчас — отсюда рождалось его непременное участие в нашем киноведческом пространстве, оно просто непредставимо без его выступлений, текстов, лекций и книг, можно сказать, он был его духом, ангелом, созидателем... — рассказал "Культуре" ведущий историк отечественного кинематографа Евгений Марголит.

Одно из последних интервью Кирилл Разлогов дал газете "Культура" в июне этого года; оно доступно по ссылке

Фотографии: Андрей Никеричев и Кирилл Зыков / АГН Москва.