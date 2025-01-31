В Ростовском музее изобразительных искусств открылась выставка памяти Владимира Кленова

Ростовский областной музей изобразительных искусств представил выставку «Памяти художника Владимира Михайловича Кленова».



Выставка открывается 31 января и посвящена памяти выдающегося художника, ушедшего из жизни в декабре 2024 года.



Организаторы отметили, что Владимир Кленов прославил искусство Дона произведениями, отражающими важные этапы истории России.



«Искренне и убедительно он рассказал о событиях в СССР, России и на Дону, о людях труда, культуры и науки. Сюжеты его произведений описывают факты времен Октябрьской революции, коллективизации, Гражданской и Великой Отечественной войн», — говорится в анонсе мероприятия.



Организаторы отметили, что работы художника всегда эмоциональны и отражают широкий спектр переживаний самого автора, его любовь к родной земле и окружающим его людям.



В экспозицию вошли более 30 живописных произведений художника. Это работы из собрания музея, созданные в разные годы жизни мастера.









Фото предоставлено организатором