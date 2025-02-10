Глава Донецкого музыкально-драматического театра им. Бровуна Наталья Волкова: «Теперь, когда мы в составе России, для нас открыты все возможности»

Светлана НАБОРЩИКОВА

Девяносто восьмой сезон Донецкий музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна впервые за долгое время проводит полноценно, задействуя все свои площадки. О том, каким был путь домой, «Культуре» рассказала худрук — директор коллектива Наталья Волкова.

— Этот сезон театр открыл на своей основной сцене. Каково было вернуться в родной дом?

— Эмоций было много. Радость встречи, воодушевление и, конечно, гордость за то, сколько всего успели сделать при тех обстоятельствах, в которых приходилось работать. Каждое начало сезона — это всегда свежий глоток воздуха. Настоящий праздник и для театра, и для зрителей. Но если говорить о возвращении в родной дом, то хочется вспомнить два поистине исторических для нас открытия. Старт 88-го сезона в 2014 году, когда мы решились играть вопреки многим рискам и собирали полные залы. И старт нынешнего, 98-го сезона. Четвертого октября 2024 года после почти двух лет работы за закрытыми дверями мы, наконец, открылись долгожданным показом патриотической оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» народного артиста России Алексея Рыбникова. Поддержал постановку Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ).

— Сколько сцен сейчас в распоряжении театра?

— Сегодня выходят премьеры на пяти площадках в двух зданиях, мы активно наполняем репертуар новинками.

— «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого стал событием театральной жизни страны. Насколько я знаю, путь спектакля к премьере был долгим и непростым.

— Да, судьба ему выпала необычная. Из-за ведения боевых действий на территории ДНР показ на публику пришлось отсрочить. После выпуска в декабре 2023 года и с момента трансляции в онлайн-режиме спектакль более восьми месяцев ждал выхода на сцену. Зато ему можно засчитать сразу три премьерных показа. Сначала в онлайн-формате его посмотрели театралы из разных городов России, всего более 10 тысяч человек. Положительные отзывы в комментариях оставляли жители Курска, Владивостока, Тамбова... А 26 августа 2024 года случился выход к зрителям в Москве на сцене государственного Театра Наций. Финальные репетиции с артистами провел сам Алексей Рыбников и остался очень доволен высоким исполнительским и постановочным уровнем. Самым лестным комплиментом нам стало его признание, что именно таким он хотел бы видеть свое сочинение на мировых площадках.

— Повезете спектакль в города России?

— В перспективе, конечно, планируем такие поездки.

— В декабре театр показал очередную премьеру — «Голубую камею». У мюзикла Кима Брейтбурга на либретто Карена Кавалеряна большая сценическая история. Чем привлекло театр это произведение и удалось ли, на ваш взгляд, создать свою оригинальную трактовку?

— Нам интересен материал, где раскрываются исторические контексты, звучат известные имена. Эпоха Екатерины Великой впервые в нашем репертуаре. Это замечательная художественная обработка истории княжны Таракановой и графа Орлова и, конечно, прекрасная музыка. Над ее воплощением работал заслуженный деятель искусств Украины, режиссер Василий Маслий.

Для «Камеи» было изготовлено 268 костюмов, в ней задействованы все вокалисты и балетная труппа. В некоторых номерах артисты перемещаются с помощью полетных систем. Также здесь самые тяжелые по весу декорации из всех, что мы делали когда-либо. На постановку коллектив получил субсидию Министерства культуры РФ, и, конечно, мы стремились сделать спектакль безупречным как в музыкальной, так и в сценической подаче. Думаю, мы доказали, что умеем работать с постановками такого плана — яркими, масштабными, и каждый раз брать новую высоту. Уверена, что наша версия «Голубой камеи» удивит самого взыскательного зрителя.

— Еще одна премьера — «Увидеть любовь». Как сказано в аннотации, спектакль «о молодежи и для молодежи». Оценила ли его данная аудитория?

— Такие постановки, как «Увидеть любовь», привлекают внимание. Название в этом случае — некий призыв искать в людях настоящее. Мы поднимаем темы взаимопонимания между поколениями, отношений между молодыми людьми, рассуждаем об искренности и чуткости, о том, что такое настоящее чувство, а что — лишь дань моде: наносное, сиюминутное. Приятно сознавать, что число молодых людей в наших залах постоянно растет. Мы всегда делали ставку на молодежь. Это касается как актерского состава — будущего нашего театра, — так и зрителей.

Репертуар формируем с расчетом на разные возрастные категории. В рамках всероссийского культурно-просветительского проекта «Культура для школьников» созданы литературно-музыкальные композиции по произведениям Лермонтова, Чехова, Гоголя, Маяковского, Цветаевой, Михалкова, Твардовского. Для самых маленьких зрителей мы подготовили программу «В гостях у сказки» по мотивам русских народных сказок и советских мультфильмов, а когда появилась возможность принимать зрителей в стенах театра, представили молодой аудитории «Лучший город Земли». Речь идет о музыкальной программе народного артиста ДНР Дмитрия Федорова, посвященной Москве.

— В Сети публикуются мастер-классы, которые артисты театра дают юным актерам. Делаете ставку на онлайн-просвещение?

— Общаясь с детьми, мы поняли, насколько это им нужно и интересно, и сами получили невероятную отдачу. Наши артисты посетили большинство школ не только крупных городов республики, таких как Харцызск, Шахтерск, Енакиево, Новоазовск, Снежный, Торез, Амвросиевка, но и множество поселков. И позже продолжили эту практику, но уже с мастер-классами, в ходе которых ведущие мастера, заслуженные и народные артисты, рассказывали школьникам о театре, о способах самовыражения на сцене, делились профессиональными секретами, помогали осваивать вокал и сценическое движение. Со временем мы начали эти мастер-классы записывать, публиковать. И, как вы заметили, они тоже пользуются большой популярностью.

— В ТГ-канале театра выложено видео встречи артистов и сотрудников с директором Театра Вахтангова Кириллом Кроком. Как развивается ваше сотрудничество с этим коллективом?

— С Кириллом Кроком у нас завязалась творческая дружба. Это удивительная личность, человек с огромным потенциалом, благодаря ему легендарный Театр Вахтангова стал самым посещаемым в столице. Мы стараемся перенимать опыт, и наше сотрудничество очень продуктивно. Кирилл Игоревич всегда на связи, всегда готов помочь по любым вопросам. Им анонсирован ряд проектов, в которых могут принимать участие наши сотрудники, обсуждаем мы и другие форматы взаимодействия, в частности обменные гастроли.

— С какими еще театрами и режиссерами поддерживаете связь?

— В 2023 году театр присоединился к акции «Общая сцена», инициированной Министерством культуры России. Нам оказали содействие Александринский театр, Малый театр, Театр Олега Табакова. Подписано соглашение о сотрудничестве с театром-фестивалем «Балтийский дом». Совсем недавно, 22 января 2025 года мы подписали соглашение с «Театром на Литейном». Также нашим партнером стал челябинский Новый художественный театр, худрук челябинцев Евгений Гельфонд привезет свои спектакли. Есть в репертуаре работы приглашенных режиссеров — Сергея Бобровского, Максима Астафьева, обсуждаются дальнейшие варианты. Приезжают к нам известные актеры театра и кино. В их числе Валерий Панков и Александр Обласов, которые выступили перед донецким зрителем, приняв участие в съемках проекта «Золотой фонд театра».

— Каковы задачи проекта и какие спектакли театра в него включены?

— «Золотой фонд театра» — наш третий проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Он призван сохранить лучшие постановки разных лет в видеоформате, что станет ценным культурным наследием и позволит жителям других регионов России поближе с нами познакомиться.

Созданием телеверсий занималась московская съемочная группа во главе с режиссером Андреем Верещагиным. Также мы получили необходимое оснащение. Приятно, что коллеги из других театров согласились нас поддержать и поучаствовать — это замечательная возможность вдохнуть новую жизнь в знакомые спектакли, расставить неожиданные акценты. В комедии «Страсти по Торчалову» роль Сашки сыграл актер челябинского Нового художественного театра Анатолий Коробейников. В образе гоголевского Кочкарёва в «Женитьбе» предстал Валерий Панков. В чеховских «Трех шутках» был занят Александр Обласов.

Также мы отсняли «Не все коту масленица» и «Наливные яблоки» Александра Николаевича Островского. Как видите, четыре из пяти спектаклей — классика, которая пользуется огромным успехом у нашего зрителя. Отмечу, что ПФКИ оказывает всестороннюю поддержку, дабы реализация нашей задумки была успешной.

— Насколько успешно интегрируются донецкие театры в российское театральное пространство?

— На сегодня практически все театральные учреждения Донецкой Республики включены в действующие программы поддержки Министерства культуры РФ. Активно пополняются ряды Донецкого регионального отделения СТД РФ. Коллективы имеют реальную возможность выезжать на гастроли, участвовать в фестивалях, присоединяться к проектам, выезжать на показы и концерты, выступать на лучших площадках страны, участвовать в конкурсах ПФКИ. Радует множество обучающих поездок для театральной молодежи, и не только. Теперь, когда мы в составе России, для нас открыты все возможности. Безусловно, мы не можем говорить, что решены все вопросы, переходный этап продолжается, но главное — нам всегда есть к кому обратиться за помощью и советом.

— МДТ имени М.М. Бровуна известен благотворительными проектами. Расскажите о них, пожалуйста.

— Для нас это постоянная практика, считаем своим долгом оказывать поддержку тем, кто в этом наиболее нуждается, особенно в праздники. Недавняя новогодняя акция «Эстафета добра» была инициирована Министерством молодежной политики республики и поддержана главой ДНР. Наши артисты поздравили детей в отделении детской онкогематологии ИНВХ имени В.К. Гусака и в Республиканском центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В декабре в день Николая Чудотворца для семей участников СВО показали сказку «Винни-Пух», после которой гостей ждала веселая интермедия.

В немалой степени акции театра связаны с поддержкой наших защитников. Прежде всего можно назвать проект «Za Победу!», инициированный совместно с Министерством культуры ДНР и ТК «Оплот». С нашей стороны это организация регулярных выездных концертов в лечебных учреждениях республики, где находятся военнослужащие, пострадавшие в ходе боевых действий. Выезжают наши артисты на благотворительные концерты и за пределы ДНР. Если говорить об истории наших выездных бригад, то их работа активизировалась в 2022 году. Именно тогда было принято решение ехать в госпитали, чтобы поддержать солдат. Везли песни, хорошее настроение, продукты питания, одежду…

— Вы вошли в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Что для вас означает это событие?

— В первую очередь ответственность и доверие, которые необходимо оправдать, тем более что я много лет посвятила работе в сфере культуры и не только как руководитель театра. Будучи председателем комитета Народного совета ДНР по образованию, науке и культуре, председателем Донецкого регионального отделения СТД РФ, я хорошо знакома с положением дел в отрасли, понимаю ее специфику. Хочется верить, что мой опыт будет полезен и поможет в решении насущных вопросов. Сегодня новым регионам уделяется много внимания, уверена, что эта тенденция продолжится и на вызовы времени мы будем быстро реагировать совместными усилиями.

— Вы принимали участие в работе жюри национальной премии «Золотая маска». Что нового открыли?

— Это интересная и нужная практика — возможность отслеживать общие тенденции, понимать, куда идет театр, как он воспринимает то, что происходит в мире, как на это реагирует. Для нас самое главное — сохранить самих себя, нашу основу — культуру, традиции, духовность. А экспериментировать, самовыражаться, на мой взгляд, нужно, отталкиваясь от этого.

Так совпало, что в прошлом сезоне мы выезжали для просмотра спектаклей в разные города и осталось много впечатлений. Каждый театральный коллектив — это отдельный мир со своими внутренними законами. Некоторые имена и постановки стали откровениями. Как худрук — директор театра, я что-то почерпнула и для нас.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный директор?

— Думаю, нет идеальной формулы, каким должен быть директор, — театр должен жить внутри тебя самого. Эта профессия начинается с отношения к делу, в основе которого любовь к театральному творчеству, искусству, сцене. Всем этим нужно жить, здесь неуместны полумеры. Чтобы пришли знания, опыт, практика, требуется круглосуточный труд, огромная ответственность и умение решать множество задач. Кроме того, ты отвечаешь не только за коллектив, но и за то, с каким духовным багажом выйдут из театрального зала зрители.

Фотографии: предоставлена пресс-службой МДТ им. М.М. Бровуна; на анонсе - Александр Щербак/ТАСС.