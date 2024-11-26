Арт-директор фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина: «Хорошего театра не бывает много, и Москва по нему скучает»

Елена ФЕДОРЕНКО

С 28 октября по 12 декабря в Москве проходит VIII Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». «Культура» поговорила о мероприятии с арт-директором, доктором искусствоведения, профессором Ольгой Егошиной.

Открыл финальный этап интригующих театральных игр VIII фестиваля «Уроки режиссуры» Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского. Представили спектакль «Три сестры» Чехова — одну из самых жестких и трагических его историй, хотя не уверена, что автор с этим бы согласился. Режиссер Григорий Лифанов поставил стильный спектакль — ясный, четкий, конкретный. Пронзительные реакции души и подтексты ушли на второй план. Их победили крики, декларации, истерики. Актеры сразу играют суровый диагноз своих героев — тоску по лучшей жизни… «Тоска — потому, что той прекрасной жизни, о которой они мечтают, нет, и не может быть, и не будет для них». Эти слова Немировича-Данченко близки и режиссеру, и актерам. Тоска эта из категорий вечных, и потому так современны герои: разочарованная Ольга (Елена Василевич), потерявшая веру в пользу своей службы в гимназии; несчастная в браке резкая Маша (Мария Кондратенко), раненная своей странно вспыхнувшей любовью; сомневающаяся Ирина (Виктория Мулюкина), упрямо заставляющая себя верить в возможность лучшего будущего; брат Андрей (Петр Котров), погубивший свои таланты и превратившийся в типичного обывателя. Несчастна и вечно беременная Наташа (Екатерина Семенова-Неврузова), ставшая правительницей в доме — можно уже наконец «понасажать цветочков, цветочков, и будет запах»... «Надо жить… будем жить… если бы знать…» — произносят сестры. Неужели сумеют в этом бесконтактном мире, в котором никто никому по большому счету не нужен? Надвигается морок, и он побеждает, но спектакль оставляет робкую надежду на выздоровление в будущем. Сочная краска спектакля — духовой ансамбль Военного оркестра Севастопольского полка войск Национальной гвардии РФ, дирижер Валентин Таев.

О фестивале, окруженном живым зрительским интересом, «Культуре» рассказывает его арт-директор Ольга Егошина.

— Меняются ли условия и формат фестиваля?

— Нет, фестиваль проходит ежегодно, но по биеннальному двухгодичному принципу. Каждый нечетный год показываем спектакли молодых режиссеров — тех, кто работает в профессии не более десяти лет, в жюри — признанные мастера. В четные года ситуация меняется: сценические сочинения представляют мэтры, чей стаж работы не менее четверти века, а арбитрами становятся молодые режиссеры. В конкурсной программе — премьеры последних двух сезонов.

— Завершается четный год, и, стало быть, в жюри молодежь. Кто они?

— Конкурсанты и лауреаты прошлых лет. Из московских режиссеров Сергей Тонышев и Ася Князева, Петр Куртов, живущий сейчас в Архангельске, петербуржцы Федор Пшеничный и Сергей Бугаков, Володя Кузнецов из Владимира и Виктория Печерникова, которая ставит спектакли в разных городах. Хорошее жюри сложилось, за время фестиваля ребята сдружились, бесконечно и активно обсуждают спектакли, иногда до четырех утра не могут разойтись, общаются с мастерами, стараются в свободные вечера увидеть что-то новое, на днях посмотрели «Войну и мир» в Вахтанговском.

— В программе «Уроков режиссуры – 2024» немало спектаклей известных режиссеров, чьи постановки украшали афиши прошлых лет. Есть ли дебютанты?

— Среди наших дорогих участников действительно немало тех, кто не впервые на фестивале. Но есть и режиссеры, которые раньше к нам не приезжали. Режиссер из республики Саха Андрей Борисов, наконец-то, доехал, и все совпало. Привезти его театр Олонхо со спектаклем «Хардааччы Бэргэн» непросто: много артистов, нужна большая сцена. Волновались — как воспримет Москва историю на якутском языке по национальному эпосу, ведь наша задача не просто показать спектакль, но подарить зрителям праздник. Губернский театр был заполнен до отказа, зрители реагировали восторженно. Перед началом спектакля режиссер объяснил публике, что у якутов принято заменять аплодисменты во время действия криком «Но!». После каждой удачной сцены, а из таких и сложен этот яркий волшебный спектакль, зрители громко скандировали «Но!» Ну а команда фестиваля нараспев учила имя богатыря Хардааччы Бэргэна, отважно спасающего свою возлюбленную. Спектакль производит сильное впечатление: сказочное мультимедиа — крутятся планеты, возникают немыслимые пейзажи, а когда появляется нижний мир с дьяволами и собаками, то легкие актеры, играющие псов, на четвереньках носятся по проходам зрительного зала с невероятной скоростью. Все потрясающе владеют горловым пением, Царица демонов висит над сценой на страховке и... поет. Все заканчивается, как положено, победой светлых сил. Кстати, фантазер и мечтатель Борисов еще со времен учебы в ГИТИСе на рубеже 70-х и 80-х, грезил о постройке своего небывалого театрального здания — и вот театр с девятью сценами разных размеров и форм готов (светлые силы — в действии).

Впервые приехал на «Уроки режиссуры» Яков Рубин со своим Камерным драматическим театром из Вологды. «Спектакль в селе Огрызове» по рассказу Вячеслава Шишкова с фантастическим актером Евгением Думновым — чудесная театральная радость. Наше жюри отметило, что в этом моноспектакле все узнаваемо до слез: везде такой театр! Что в большом академическом, что в сельском в Огрызово, где красноармеец Павел Мохов собрал театральный кружок, — бал нелепых случайностей: то суфлер запьет, то пистолет не выстрелит, то актриса распсихуется…

Искандер Сакаев и его театр «Левендаль» — тоже дебютанты фестиваля. Режиссер строит с 2018 года маленький районный театр на окраине Петербурга, в Москву они привезли «Царя Эдипа» Софокла — умный, невероятно увлекательный спектакль. У театра практически ни на что нет денег, и, когда слушаешь, как они нашли ткань на помойке, хочется завопить: «Нельзя так не ценить таланты!» «Левендаль» ориентирован на классику, в его репертуаре «Мертвые души», «Крысолов», «Преступление» и «Наказание» — двухчастный спектакль по роману Достоевского, и тут умеют современно, экспрессивно и динамично ставить классику.

Новый Художественный театр из Челябинска и его руководитель режиссер Евгений Гельфонд открывает финальный блок биеннале: гости в ближайшие дни покажут спектакль «Егорушкины птицы» — северную легенду по рассказу Леонида Леонова.

— Сколько спектаклей собрано в конкурсе «Уроков режиссуры»?

— 16 спектаклей, из них шесть московских, и все они хорошо известны столичным театралам. Пока прошли три: «Кабаре» Евгения Писарева открыло фестиваль, потом показали хиты прошлого сезона «Совершенно невероятное событие (Женитьба)» Евгения Каменьковича и «Леопольдштадт» Алексея Бородина.

Десять спектаклей прибыли из разных уголков России: из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Якутска, Нижнего Новгорода, Минусинска, Вологды, Севастополя. Планировали представить столице спектакль «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина, но, скажу честно, не смогли его привезти — не нашли площадку, куда бы он встал. Идеально подходила сцена Центра имени Мейерхольда, так изначально и предполагалось, но ЦИМ закрылся на ремонт.

— В афише очень разные спектакли — и моно и многофигурные, по классике, по современным пьесам…

— Нам хотелось показать разный театр. Открывали фестиваль потрясающим «Кабаре» (все помнят культовый фильм Боба Фосса). Буквально на следующий день — спектакль Алексея Песегова, который уже больше четверти века строит свой театр-дом в Минусинске. «Современная пастораль» «Пастух и Пастушка» по прозе Виктора Астафьева — спектакль, растягивающий время, камерный, пронзительный, тихий и чистый.

«Маленькие трагедии» Пушкина, по-моему, один из лучших спектаклей режиссера Олега Рыбкина, более четверти века работающего в Красноярске. Актеры играют по центру круга, а вокруг стоят столики и сидят зрители, в их бокалах — шампанское. Поначалу кажется, что это всего лишь формальный прием, но ворвавшаяся чума превращает зрителей в участников пира... Мефистофель, беседующий с Фаустом, снимает с рояля крышку, в нем плещется море и по ней плывет белый кораблик, который дьявол с удовольствием топит. Потом со столиков аккуратно забирают вазочки с цветами и украшают ими появившийся на сцене маленький бюст Пушкина, а на голову поэта ставят голубя.

Симпатичный спектакль «Преступник поневоле» придумал Дамир Салимзянов в Нижегородском театре «Комедiя». История о землянах, которые уже триста лет живут в колонии в космосе, давно потеряли связь с метрополией, но сейчас ожидают инспекцию с проверкой на соответствие земным ценностям. Они по старинным книгам стараются выяснять, что должно быть у землян. И спешно строят почту, школу, церковь и... тюрьму. Назначенный почтальон сам пишет письма и сам их разносит. Что делать с преступниками и тюрьмой — вовсе непонятно. Выбранный преступник пытается что-нибудь украсть, и ему помогают все: три века на планете не было ни одного преступления, и никто не знает, как их совершать. В этой яркой смешной комедии все заканчивается, к счастью, хорошо: побудем пока нецивилизованными, если не получается приобщиться к убийственным ценностям цивилизованного мира.

Театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова из Петербурга представила «Варшавскую мелодию» Леонида Зорина. Высоченный парень под два метра играет Виктора, героиня рядом с ним — мотылек. Но мотылек со стальным стержнем. Актриса прекрасно передает польский акцент и великолепно поет (в финальной сцене она исполняет «Вечную любовь» Мирей Матье).

Пока конкурсная программа идет с большим успехом, все показы заканчиваются овациями, к нам подходят и благодарят так горячо, словно это мы спектакли поставили... В общем, я поняла, что хорошего театра никогда не бывает много, и Москва по нему скучает.

— Основной критерий оценки — художественное качество режиссуры?

— Молодым членам жюри мы говорим, что для нас главное — режиссура, но они справедливо полагают, что хорошая режиссура это и есть хороший спектакль. Я и сама так думаю — когда работала в жюри «Золотой маски», где было две премии — «режиссура» и «спектакль», — так и не смогла «развести» внутри себя эти понятия: спектакль, конечно, зависит от режиссера, но не бывает же, что спектакль так себе, а режиссура — отличная.

— То есть вы не согласны, что современный театр переживает кризис режиссуры?

— Категорически нет, у нас совершенно точно есть блистательные мастера-мэтры и отличные молодые режиссеры. Я рада, что те, с кем мы начинали, получили признание, — Егор Перегудов, Анатолий Шульев, Никита Кобелев, Денис Хуснияров, Айдар Заббаров. Могу и дальше перечислять. Их много.

— VIII Фестиваль имеет свою тему?

— Его тема — «Театр-дом» (что не означает жесткого регламента: нет у тебя театра-дома — мы тебя не пригласим). Но так сложилось, что практически все участники-режиссеры — хозяева своих театральных домов. Открылся фестиваль одновременно с выставкой «Театральные дома Москвы» на Страстном бульваре. «Дом» — многообразное понятие: и просто здание, и театр. Выставка представила 15 московских театров, их историю и современную жизнь.

— Расскажите о программе-спутнике «Уроков режиссуры».

— Тема театра-дома так или иначе звучит в образовательной программе «Мастерская». Сергей Безруков и директор его театра Лариса Вильясте рассказали, как пришли в Московский областной театр и стали строить Губернский, который теперь получил федеральный статус.

В Год семьи состоялись встречи с двумя династиями: семьей Князевых – Евгений, Ася и Елена Дунаева — и семьей Золотовицких: Игорь, Александр, Алексей и Вера Харыбина. Слушатели наперебой задавали вопросы, всех интересовало, что чувствует человек, когда приходит домой, а там — коллеги: театр продолжается или от него отдыхают? Полина Кутепова, оказавшаяся среди основоположников театра «Мастерская Петра Фоменко», вспоминала, как строился их дом и складывались его устои. О театре-доме и секретах профессии рассуждали художественные руководители театров: Георгий Исаакян, Андрей Борисов, Искандер Сакаев. Впереди — встреча с Валерием Фокиным и мастер-класс Льва Додина для студентов режиссерских факультетов. Стопятидесятилетию Всеволода Мейерхольда посвящен блок мероприятий: лекции авторитетных историков и теоретиков театра, и круглый стол «Наследие Мейерхольда в театральной практике и педагогике XXI века».

— Какие лаборатории работают в нынешнем году?

— В этом году мы провели лабораторию национальной драматургии под названием «Национальный эпос — мифы, герои, судьбы». Заранее объявили конкурс заявок, собрали авторов лучших эскизов, во время фестиваля занимались с ними. Будем ждать результатов. Мы уже делали маленький «выполз» на территорию драматургии. В результате в театре Моссовета появился спектакль «Сны Пенелопы» по пьесе нашего лауреата — донецкого драматурга Алексея Куралеха и вышла книжка «Семь пьес в поисках сцены».

«Уроки режиссуры» присоединились к Молодежному практикуму критиков, который проводили СТД и ГИТИС. Приехавшие молодые критики оказались в Москве во время нашего фестиваля, и мы предложили им смотреть и обсуждать спектакли и подготовили для них две мастерские.

— Продолжается ли фестивальный проект «Библиотека Биеннале театрального искусства»?

— Он уже стал традиционным. В этом году мы выпустили книгу «Братья Карамазовы» на сцене Художественного театра. 1910» — несколько дней назад тираж привезли из типографии. Презентация состоится на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.

— Как представляете будущее фестиваля?

— В следующем году решили попробовать сформировать экспертный совет из молодых критиков, чтобы они посмотрели спектакли своих ровесников и отобрали те, что их заинтересуют. Ведь в 2025-м в жюри — наши мэтры, и они будут оценивать работы молодых режиссеров.

— Чем завершаете нынешнюю конкурсную программу?

— «Уроки режиссуры» приглашают в Детский музыкальный театр имени Наталии Сац на спектакль Георгия Исаакяна «Она» — это компьютерная драма, часть футуристической трилогии «Я, робот». В ТЮЗе состоится спектакль режиссера Петра Шерешевского «Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии» по трагедии Шекспира. Завершает конкурсные показы «Скоморох Памфалон» — спектакль Владимира Панкова по одноименной повести Николая Лескова, в котором участвуют артисты и музыканты театра «Центр драматургии и режиссуры» и студии SounDrama. В начале декабря в Москве состоится важное событие — в рамках внеконкурсной программы «Даты» Малый драматический театр – Театр Европы покажет «Палату №6» в постановке Льва Додина — острое, современное прочтение чеховской повести.

И последняя наша фишка — закрытие. VIII «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» завершится премьерой спектакля, который поставил в своем петербургском театре «Цех» наш лауреат Виктор Бугаков на приз, полученный за победу на прошлых «Уроках режиссуры». На мой взгляд, режиссер выбрал очень подходящую нашему фестивалю повесть Гоголя «Портрет». После спектакля жюри объявит лауреата.

Фотографии: Людмила Сафонова/предоставлены пресс-службой фестиваля «Уроки режиссуры»; на анонсе фотография предоставлена пресс-службой фестиваля «Уроки режиссуры»