«Муть. Мухаджиры» и «Калечина-Малечина»: в Москве раздали «Золотые маски»

Татьяна ФИЛИППОВА

Главный приз уедет в Казань.

Тридцатая, юбилейная церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии прошла в понедельник в Театре имени Вахтангова.

«Золотой маске» в этом году исполняется тридцать лет: премия была учреждена по предложению Михаила Александровича Ульянова, великого артиста, которому были подвластны любые роли, в том числе роль худрука Вахтанговского театра и председателя Союза театральных деятелей.

Юбилей «Маска» должна была отметить традиционным фестивалем, который много лет подряд позволял московским театралам увидеть лучшие спектакли прошлого сезона: в Москву привозили отобранные экспертами спектакли из разных городов страны.

Но юбилейного фестиваля, к сожалению, не случилось: в конце прошлого года, в разгар сезона, в секретариате СТД и в дирекции «Золотой маски» произошли радикальные перемены, новое руководство принято решение спектакли в Москву не привозить, что лишило московских театралов возможности оценить выбор экспертов и членов жюри, отправившихся в регионы, чтобы увидеть отобранное и еще раз отобрать.

На конкурс было подано 1166 заявок; 115 вошли в лонг-лист, 50 попали в итоговую программу. Некоторые из номинантов отказались от участия – причины в списке не указываются, можно лишь делать собственные догадки. Жюри, в свою очередь, решило урезать количество вручаемых «Масок»: без наград впервые остались «Лучшая работа драматурга», «Лучший спектакль» и «Лучшая работа режиссера» в опере, «Лучший спектакль. Современный танец», «Лучшая работа дирижера» и «Лучшая женская роль» в балете, «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле», то есть 8 из 37 номинаций.

Поскольку количество людей, поднимающихся на сцену со словами благодарности, таким образом сократилось почти на четверть, церемония награждения прошла в хорошем, бодром темпе. Держать его помогали и ведущие: четверка клоунов из «Смертельного номера» в Табакерке и шпрех-шталмейстер из театра Вахтангова. Затягивавшим выступление показывали большие тикающие часики, а перейдя к кульминационной части программы, номинациям в области драматического театра, начали показывать фокусы.

Клоунская тема органично связала происходящее внутри театра и за его пределами: прологом к церемонии стало уличное театральное шествие, организованное арт-кластером «Таврида». По Старому Арбату прошла костюмированная колонна уличных артистов в костюмах и декорациях из разных эпох и спектаклей. Некоторые из них были сделаны специально для этого выступления.

Немногословны были и открывшие церемонию Владимир Машков, новый председатель СТД и президент «Золотой маски», и Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова и вице-президент премии. Первый напомнил, что премия была придумана председателем СТД Михаилом Ульяновым и в этом году вернулась в Союз театральных деятелей. Второй пожелал всем собравшимся в зале успеха и напомнил, что главное в театральном деле – талант.

После произнесенного руководителями «Маски»: «Итак, мы начинаем!» невидимая Марианна Шульц, актриса «Табакерки», зачитала первую группу номинаций – в кукольном театре. Здесь все премии разделили Татарский театр кукол «Экият», Казань (спектакль «Авиатор» получил приз за лучший спектакль, Дилюс Хузяхметов – за лучшую работу актера, Ильгиз Зайниев – за режиссуру) и Чувашский театр кукол, Чебоксары. В Чувашию «Золотую маску» привлекли петербуржцы Эмиль Капелюш и Юрий Сучков – чебоксарскому «Королю Лиру» достался приз за лучшую работу художника в кукольном театре.

Дойдя до категории Оперетта/мюзикл, клоуны-ведущие снова повернули действие из театра – в цирк, проникновенно исполнив арию Мистера Икс: «Да, я шут, я циркач, так что же…» Оперетты среди номинантов не оказалось, в мюзикле призы собрали три постановки: «Орел и ворон», Музыкального театра из Красноярска был признан лучшим, актер Станислав Сикирин получил приз за лучшую мужскую роль. «Маска» за лучшую работу дирижера досталась Кириллу Бузмакову («Сонная лощина», Театр-театр, Пермь), приз за лучшую актерскую работу второго плана - Александру Суханову («Петр I», Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).

В категории «Балет» лучшим спектаклем был признан Sextus Propertius Екатеринбургского театра «Урал Опера Балет», а лучшим постановщиком – хореограф Вячеслав Самодуров. Чтобы вручить ему приз, на сцену поднялся Валерий Гергиев, генеральный директор Мариинского и Большого театров. В первом из них Вячеслав Самодуров в 1996 году получил статус премьера и исполнял ведущие партии во многих балетах, во втором делал свои первые шаги на поприще хореографа. На «Золотую маску» его постановки номинировались многократно, и несколько раз ее получали. Приз за лучшую мужскую роль в балете жюри решило отдать солисту того же екатеринбургского театра Александру Меркушеву, но за работу в другом спектакле – «Павильон Армиды».

В категории «Опера» все «Маски» ушли в Пермь. Двумя отмечена опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» в постановке режиссера Евгении Сафоновой – это ее дебют в опере. Выступивший с ней в паре Федор Леднев получил приз за лучшую работу дирижера, Наталия Ляскова, спевшая партию Юдит, - приз за лучшую женскую роль. Еще один спектакль пермского Театра оперы и балета имени Чайковского, «Бал-маскарад», отмечен «Маской» за лучшую мужскую роль, она досталась Владиславу Сулимскому.

Спектакль-победитель в категории «Эксперимент» сделали не в театре, а в музее. В маленьком селе Учма на берегу Волги есть собственный Музей судьбы русской деревни, созданный семейной парой, где прошлым летом сыграли спектакль-застолье «Охотинские. Мужской род». Основан он на рассказах тридцати двух местных жителей, записанных на видео. Из многочасовых разговоров сделали часовой видеоспектакль о судьбах, из которых складывается настоящее и будущее русских деревень.

Вручение «Масок» в драме – всегда самая напряженная и ожидаемая часть церемонии. Здесь претендентов на каждую номинацию – длинный список. Жюри отметило и Вячеслава Полякова из Национального театра Карелии (приз за лучшую мужскую роль второго плана), и Софью Андрееву из петербургского театра «Суббота» (приз за лучшую женскую роль второго плана).

«Маску» за лучшую мужскую и женскую роль получили Алан Албегов за исполнение роли Короля Лира в постановке Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева и Илона Маркарова за исполнение роли в постановке «Крысолов» Санкт-Петербургского «Театро Ди Капуа». Приз за лучшую режиссуру ожидаемо вручили Льву Додину, мэтру отечественного театра, за «Чайку» в МДТ. За «Маской» для своего учителя на сцену поднялась Елизавета Боярская. А чуть позже вернулась за спецпризом «За лучший дуэт», который достался ей и ее постоянному партнеру в спектаклях Малого драматического театра Игорю Черневичу.

«Маску» за лучшую работу художника в драматическом театре получала постановочная команда спектакля «Леопольдштадт» в РАМТе – Виктор Архипов и Лилия Баишева. Станислава Бенедиктова, главного художника РАМТа, в течение долгих лет, к сожалению, уже нет в живых.

Лучшим спектаклем малой формы стал «Генерал и его семья» Театра имени Вахтангова в постановке Светланы Земляковой, и этот тот случай, когда работа режиссера и актеров признана не только профессионалами, но и зрителями – на «Генерала» не попасть.

Чтобы увидеть лучший спектакль прошлого сезона, придется отправиться в Казань. «Муть. Мухаджиры» в Татарском театре имени Камала жюри присудило главный приз.

А чтобы оценить выбор Сергея Женовача, возглавляющего жюри драматического и кукольного театра и отдавшего свои симпатии (и спецприз) спектаклю «Калечина-Малечина» (Театр юного зрителя, Нягань) – еще дальше. Представители театра пригласили в гости всех, присутствовавших на церемонии, пообещав, что путь будет хоть и долгим, но интересным.

Фотографии: Михаил Терещенко/ТАСС.