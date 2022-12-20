Ольга Толоконникова, Детский музыкальный театр им. Наталии Сац: «Гастроли в Луганске согревали души, и мы вдруг поняли, что стали причастными к чему-то важному и настоящему»

Елена ФЕДОРЕНКО

В Луганске с успехом прошли «Большие гастроли» Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Заслуженная артистка России Ольга Толоконникова, ведущая солистка театра и заведующая оперной труппой, рассказала «Культуре» о празднике для детей и их родителей.

— Выступления в Луганске вошли во всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры РФ?

— Да, наша поездка состоялась в рамках проекта «Большие гастроли», организованного Министерством культуры. Идея — замечательная и чрезвычайно полезная. Благодаря инициативе министерства наш театр приехал в Луганск. Я считаю, что мы должны были попасть туда обязательно: наш визит стал праздником для ребят и их родителей — музыкальные спектакли большинство юных зрителей увидели впервые. На Луганщине — только один профессиональный детский театр, и он — кукольный. Есть несколько детских спектаклей и в репертуаре известного Русского драматического театра имени Павла Луспекаева, на сцене которого мы играли.

Выступления в разных, больших и малых, городах нашей огромной России — радость не только для местных зрителей, важный результат получает труппа, которая приезжает. Коллектив мобилизуется и получает возможность проверить свои работы на новой неискушенной публике, понять, как принимают спектакли, любимые москвичами, люди, которые живут в других условиях. В Луганске мы оказались желанными гостями, нас встретили тепло, заинтересованно, с открытым сердцем. Для горожан театр — символ мира, они хотят забыть о войне и смерти.

— Были ли опасения у артистов, ведь они отправлялись в зону военной спецоперации?

— Выездную труппу формировали только по желанию и согласию участников. Руководитель поездки Григорий Вайсберг, заместитель худрука Театра, обратился к коллективу. Добровольцы нашлись моментально — и среди артистов, которые обеспечили составы двух спектаклей, и среди работников цехов: монтировщиков, костюмеров, реквизиторов, звукорежиссеров, осветителей. В один день укомплектовали полноценную команду, которая решила отправиться в Луганск.

— Какими спектаклями радовали луганских зрителей?

— Повезли самый кассовый и популярный спектакль «Волшебник Изумрудного города», который интересен детям от старшего дошкольного возраста до лет двенадцати, наверное. Тем, кто помладше, адресован «Королевский бутерброд».

Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — спектакль, который не знает свободных мест: в городах, где мы его показывали, собирались аншлаги. Всех увлекает история девочки, которую судьба заносила в разные сказочные страны, но она упрямо стремилась домой, к месту, где родилась и где ее ждут мама и папа, — эта тема близка сегодня многим, кто вынужденно покинул семейный очаг. Рядом с юной героиней всегда преданный пес Тотошка, в опасных путешествиях она встретила немало преград и обрела верных друзей — Железного дровосека и соломенного Страшилу, стала смелой и храброй, научилась отвечать за тех, кто рядом.

«Королевский бутерброд» — очаровательная детская опера по английской сказке-балладе Алана Милна в пересказе Самуила Маршака. Такая милая, понятная история, без всякой дидактики и назидательности. Можно даже сказать, совершенно бесконфликтная. Если в «Волшебнике Изумрудного города» есть злобные колдуньи, то в «Бутерброде» грозные и безжалостные персонажи отсутствуют. Все — прекрасны и простодушны и сообща думают, что делать с королевским желанием лакомиться бутербродом. Ведь оно нарушает давно устоявшуюся традицию принимать на завтрак — и обязательно! — овсяную молочную кашу.

Спектакль таит глубокую мысль, о которой режиссер Николай Петренко напоминает всем молодым исполнителям: Король капризничает не из-за каши или бутерброда, а потому, что он одинок и ему необходимо внимание близких людей. И он его получает сполна.

Оба спектакля — понятные и светлые и с отличной музыкой.

— Как воспринимали спектакли зрители — дети, которые родились в годы противостояния и не знают мирной жизни?

— На первых рядах сидели луганские детишки, они смотрели распахнутыми глазами, в которых отражалось восторженное удивление. Это так согревало и давало понимание, что ты становишься причастным к чему-то важному и настоящему, что благодаря твоему скромному участию дети получают щедрую порцию счастливых эмоций. Зрители хохотали так отчаянно и заразительно, что не оставалось сомнений: сейчас, когда редкий день не слышны разрывы снарядов, им необходимы спектакли о добре и счастье.

Принимали нас так тепло, что мы не успевали допеть финальную песню, а все зрители уже вставали и аплодировали, дети кричали «браво». Они легко и полностью погружались в сценическую историю, активно включались в интерактивную игру, заложенную в спектаклях, когда, например, добрая сила и злобная ведьма пытались перетянуть их — каждая на свою сторону. Не возникало ощущения, что ребята насторожены или сдержаны — они были открыты спектаклям, участвовали в них, сопереживали и смеялись.

А с каким удовольствием родители смотрели! Нас удивил один папа — он подошел к педагогам нашего театра и сказал, что с удовольствием посмотрел утренний спектакль, а теперь — отвезет ребенка обедать и спать, а сам вернется на дневной показ.

— Вы на этих гастролях выполняли обязанности заведующей оперной труппой?

— Эта ответственность всегда при мне, но в Луганске я по преимуществу была артисткой. Играла в «Волшебнике Изумрудного города» двух колдуний — Гингему и Бастинду, в «Королевском бутерброде» — Королеву.

По окончании гастролей нам устроили фуршет, пришли министр культуры Луганской Народной Республики Дмитрий Сергеевич Сидоров и директор театра Галина Николаевна Михайлюк-Филиппова — они говорили теплые слова о том, что мы принесли свет и радость, интересовались нашим репертуаром, приглашали к дальнейшему сотрудничеству.

Люди в Луганске живут не сегодняшним днем, а завтрашним, они верят в светлое мирное будущее. Спросишь прохожего, как куда-то пройти, моментально услышишь предложение проводить: «Нет-нет, не отказывайтесь, без нас вы можете запутаться». Приветливые люди встречали нас в отеле, а кормили так вкусно и обильно, что мы не в состоянии были все предложенное съесть. Нам было легко и комфортно, как дома.

Мы чувствовали себя в центре внимания: на каждый спектакль приходило луганское телевидение, корреспонденты местных газет, у нас брали интервью, расспрашивали об истории театра, о наших впечатлениях об их многострадальном городе. Эта заинтересованность подстегивала к полной самоотдаче. Все работали отлично, хотя люди болели — сейчас грипп косит многих, но никто не жаловался и не отказывался от участия в спектаклях. Все отработали на сто процентов. У концертмейстера Анастасии Зиминой поднялась высоченная температура, но ей даже в голову не пришло остаться в гостинице — она провела спектакль прекрасно («Королевский бутерброд» идет в сопровождении фортепиано. — «Культура»). Сложились какие-то счастливые гастроли — никаких накладок и никаких нестыковок. Сами себе доказали, что мы — молодцы!

— В Луганске почувствовали отзвуки войны?

— Мы немного ездили по городу, нас оберегали, те районы, которые нам показывали, не хранят следов военных действий. Дома приведены в порядок, улицы — чистые и аккуратные, транспорт ходит по расписанию, ездят машины, работают магазины, хоть и закрываются рано. Освещены уютные парки и бульвары. Но люди не передвигаются большими компаниями, вечерами улицы пусты — все дисциплинированы военными тревогами и комендантским часом. Мест, где горят дома и погибают люди, мы не видели. Хотя страшные картины полуразрушенных зданий с глазницами выбитых окон все-таки встречали во время самостоятельных передвижений по городу.

— Луганск — первые «Большие гастроли» вашего театра?

— Нет, мы давно и плотно участвуем в этой программе, показывали спектакли по всей России, и не только оперные, но и балетные. Все города даже перечислить сложно. Маршрут Нальчик — Элиста выполняли дважды, был незабываемый Волгоград, в Кострому и Архангельск ездил балет нашего театра. Сейчас собираемся в Иваново, посещали и другие прекрасные города.

Хочу выразить благодарность Министерству культуры за то, что придуманы «Большие гастроли». Замечательно, что театры Москвы могут путешествовать, и наши спектакли стали доступны людям, живущим в регионах.