«Мы вдохновлялись Брехтом и Пиной Бауш»: режиссер Евгений Писарев о спектакле «Кабаре»

Татьяна ФИЛИППОВА

Евгений Писарев, режиссер многих успешных музыкальных спектаклей, выпустил на сцене Театра Наций мюзикл «Кабаре», известный по знаменитому фильму Боба Фосса. Накануне премьеры «Культура» побывала на репетиции спектакля.

— Дамы и господа, леди и джентльмены, мадам и месье, добро пожаловать в наше кабаре! Оставьте ваши заботы за дверью! Что, жизнь никуда не годится? Здесь вы забудете об этом. Здесь жизнь прекрасна, девушки — прекрасны. Даже оркестр прекрасен!

Конферансье развлекает гостей в Kit-Kat club, одном из сотен кабаре Берлина. За его стенами — Германия на закате Веймарской республики: «золотые двадцатые» позади, растет инфляция, набирают силу нацисты. Но здесь, в кабаре, все по-старому: здесь каждый вечер льется рекой шампанское, отпускает соленые шутки конферансье и поет звезда кабаре, англичанка Салли Боулз.

Спектакль Театра Наций — русская версия мюзикла, созданного по мотивам романов английского писателя Кристофера Ишервуда, но режиссер Евгений Писарев подчеркивает, что делал не мюзикл, а музыкальную драму, с новым художественным решением и новой хореографией.

— Евгений Александрович, для вас это, наверное, отчасти вызов самому себе — поставить на русской сцене американский мюзикл, да еще с такой историей, как у «Кабаре». Фильм Боба Фосса, которому в этом году исполняется полвека, входит в пятерку лучших мюзиклов Голливуда.

— Самому решиться на это мне было трудно, хотя я о «Кабаре» думал давно. У меня было ощущение, что я так люблю этот фильм и эту музыку, что у меня получится не самостоятельный спектакль, а признание в любви. Да и вообще, смогу ли я его поставить? Здесь мне очень помог Евгений Витальевич Миронов, он поселил во мне веру, что «если кто-то и может это сделать, то только ты», «надо не раздумывать, а просто брать и делать». Я педагог, мастер курса, руководитель театра, но тоже нуждаюсь в некоторой поддержке, и искренне благодарен Жене, который меня убедил и вдохновил. Да и материал оказался очень своевременным.

— В вашем спектакле легко узнать сцены из фильма «Кабаре», но стилистика немного другая, музыкальные номера напоминают зонги из пьес Бертольта Брехта, который ведь тоже работал в Берлине в начале тридцатых.

— Мне кажется, что если узнается Брехт, то, значит, узнается и Берлин конца Веймарской республики и начала Третьего рейха.

Мне хотелось сделать наш спектакль более немецким, что ли, ведь «Кабаре» — это очень американизированный мюзикл. Я вдохновлялся не только фильмом Фосса и романом Ишервуда «Прощай, Берлин», на основе которого было написано либретто мюзикла, но и пьесами Брехта и, как это ни странно, танцтеатром Пины Бауш. Викторию Севрюкову, которая придумывала костюмы, я просил об одном: «Пожалуйста, не надо делать красиво и богато. Мы находимся в пространстве немецкого театра, все должно быть настоящим».

Тексты у нас переведены замечательными мастерами, это и Леша Кортнев, и Сергей Плотов, и Алексей Франдетти. Но есть вещи, которые не переведешь, по-русски они звучат грубо и некорректно, а при попытке сделать перевод более гладким уходит заложенная в них энергия. Поэтому у нас только диалоги на русском, песни – на английском и на немецком.

— Когда я услышала, что вы ставите «Кабаре», у меня не было сомнений, кому достанется та роль, которую в фильме сыграла Лайза Минелли — и получила за нее «Оскар».

— Ну конечно, если бы у меня не было Саши Урсуляк, я бы не ввязался в эту историю. Так же как нельзя поставить «Гамлета» без Гамлета, не стоит браться за «Кабаре», если у тебя нет Салли. В жизни Саши уже был мюзикл «Чикаго», спектакль «Добрый человек из Сезуана», и, я считаю, она просто рождена для роли Салли Боулз. В этом проекте она стала моей музой.

— Но вот что неожиданно — это выросшая роль конферансье. В фильме «Кабаре» это роль второго плана, у вас она практически главная. Конферансье объявляет смену картин, представляет героев, в общем, он тут за автора.

— В фильме конферансье — это что-от неопределенное, условное, то ли человек, то ли кукла. А в пьесе и в нашем спектакле это точно человек, у которого, правда, не так подробно прописана биография, но очевидно, что у него сложная, исковерканная судьба.

Честно говоря, Евгений Миронов сам хотел сыграть конферансье, но по разным техническим причинам это сейчас невозможно. Репетиции мюзикла – это сначала репетиции драматических сцен, потом вокал, потом танцы… В общем, все артисты на два с половиной месяца остановили свою жизнь. Евгений Витальевич такой возможности не имеет. Хотя он так увлечен этим материалом и так много мы с ним по этому поводу общаемся, что, может быть, с осени он войдет в спектакль. Но пока про это рано говорить.

У нас был сложный кастинг всех участников спектакля, потому что люди должны были и петь, и танцевать, и играть, а у конферансье вообще особая роль, и я, честно говоря, думал, что нам будет трудно найти на эту роль актера. В результате мы нашли троих, и они будут играть в очередь.

Начинал репетировать Дима Лысенков, замечательный артист, но по разным обстоятельствам у него пока не получилось войти в спектакль, его заменил Олег Савцов. Я думал, что это только на время, и вдруг он совершенно замечательно начал работать. Но ближе всего к моему решению, конечно, Денис Суханов. Я сразу понимал, что у меня есть Саша Урсуляк, актриса моего театра, с которой я буду репетировать Салли Боулз, и точно так же я знал, что для Конферансье есть уникальный, неповторимый артист Денис Суханов. Константин Аркадьевич отпустил его из «Сатирикона», где он очень плотно занят, и все сложилось.

— Я не знала, что он поет.

— Я тоже не знал! Это для меня счастливое открытие. Олег Савцов тоже делает все замечательно, но он еще очень молодой, в нем еще нет неизбежной человеческой трещины. А Денису все-таки пятьдесят два года, и, как бы он лихо ни прыгал, у него все равно грусть в глазах.

— Осталось назвать хореографа — для него эта постановка, пожалуй, еще больший вызов, чем для вас.

— Да-да, это большой риск. На самом деле никто ведь не помнит бродвейского постановщика «Кабаре», но все знают, что хореографом там был Боб Фосс. Я счастлив, что встретил молодого – ему всего двадцать семь лет – хореографа Диму Масленникова.

Мне несколько более взрослых и опытных хореографов рассказывали, как хорошо знакомы с творчеством Боба Фосса, сколько постановок «Кабаре» посмотрели. Но, к сожалению, то, что они предлагали, я уже где-то видел. Дима Масленников сразу признался: «Я фильм не смотрел». И я подумал: так зачем он мне нужен?! Но то, что он предложил, оказалось самым свежим, самым интересным, самым свободным от клише о Бобе Фоссе. Он не боролся с Фоссом, не пытался ничего доказать, а просто делал свою работу. И в этом есть особая прелесть.

— Время действия обозначено точно — 1931 год. Как вы считаете, что будет с Салли, с конферансье и со всем кабаре лет через пять-шесть?

— Не думаю, что это важно для спектакля. Я поменял местами номер Салли «Кабаре» и сцену прощания с Клифом, потому что мне кажется, что этот номер — такая высокая, такая мощная эмоциональная точка, что после нее разговаривать, играть какую-то сцену просто невозможно. И никакой жизни, никакого продолжения, никакого развития после этой сцены не может быть. Будущего нет ни у кого в этом спектакле, и у Салли Боулз в первую очередь.

Фотография: www.theatreofnations.ru. Фотография на анонсе: Сергей Киселев / АГН Москва.