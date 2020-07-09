Фестиваль «Звезды белых ночей» в Петербурге: пробуждение Мариинки после пандемии

Александр МАТУСЕВИЧ









Старт фестиваля «Звезды белых ночей» стал самым необычным за всю его почти тридцатилетнюю историю: измерение температуры зрителям на входе, шахматная рассадка в зале, меньшее количество артистов на сцене. Но, главное, он состоялся вопреки всем сложностям новой пандемической реальности. Прославленный петербургский музыкальный форум — многожанровый, полифоничный по тематике и всегда очень продолжительный — в этом году начался с полуторамесячным опозданием. Карантинно-эпидемиологические ограничения внесли существенные коррективы в планы маэстро Валерия Гергиева и Мариинского театра, да и сейчас еще до конца не понятно, в каком формате пройдут его мероприятия. Обстановка в городе на Неве пока далека от полной победы над вирусом (так, по данным оперативного штаба на 9 июля в городе за последние 24 часа было зарегистрировано 292 новых инфицированных коронавирусом), поэтому афиша Мариинки до этой недели пестрила ремарками «переносится» около названия каждого концерта и спектакля.



20 июня на Новой сцене театра («Мариинка-2») состоялись два инаугурационных оперных гала— концерта: первый посвятили врачам города, боровшимся с пандемией, второй был адресован широкому кругу меломанов. Это были вообще первые живые концерты с публикой в России после долгого вынужденного перерыва. На каждый из концертов было допущено всего по полтысячи зрителей (при вместимости зала около двух); зал Петербургской оперы выглядел как всегда торжественно, но при этом пустынно и неуютно.



После открытия фестиваля взяли более, чем двухнедельную паузу: основательно готовились и мониторили обстановку в городе, рассказала «Культуре» представитель пресс-службы театра. Седьмого июля решились запустить оперную программу фестиваля, приняв решение об этом буквально накануне — тогда же в продаже появились и билеты на концерты. Правда, пока решено оперы давать только в концертном формате. Но, например, для «Иоланты», исполненной первой, это, может быть, и к лучшему: одиозная постановка Мариуша Трелиньского, идущая на главной петербургской сцене с 2009 года, едва ли подходит для посткарантинного контекста и способна была бы лишь озадачить публику, долгие месяцы лишенную живых впечатлений.



Последняя опера Чайковского содержит осанну творцу всего сущего, глубокие философские рассуждения о божественном и земном, вечном и сиюминутном, обличенные в форму прекрасной, светлой сказки со счастливым концом. Для культурного мероприятия, знаменующего собой окончание карантинного безмолвия, пожалуй, лучший выбор маэстро Гергиева. С точки зрения звучания оркестра и хора (хотя последний в «Иоланте», конечно, второстепенен), безупречного и захватывающего, мощной выразительности гергиевской интерпретации самой партитуры, «Иоланта» вновь доказала органическую укорененность своей эстетики в умах мариинцев — русская музыка была подана петербургскими музыкантами глубоко и ярко, качественно и эмоционально, по-немецки строго и четко с точки зрения формы, и по-итальянски чувственно касательно экспрессии и фразировки.



Состав солистов оказался почти безупречным, а кроме того, ясно чувствовалось, с каким невероятным энтузиазмом артисты музицируют вживую. Певцы творили на концертной эстраде без каких-либо санитарно-эпидемиологических ограничений, хор предстал в сокращенном составе («Иоланта» это позволяет), а рассадка оркестра оказалась заметно разреженной.



Безопасность зрителей была обеспечена особыми мерами, которые были разработаны театром совместно с Роспотребнадзором и опробованы на открытии фестиваля 20 июня, прошедшем в тестовом режиме. В зале Мариинки-2 на концертах основной программы фестиваля могут присутствовать до тысячи человек. При входе в театр зрителям измеряли температуру, на впуске и затем в фойе до начала мероприятия они должны были соблюдать социальную дистанцию; в зале действует принцип шахматной рассадки, а использование средств индивидуальной защиты является обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании (зрители без масок и перчаток в театр не допускаются, и контроль за соблюдением этого требования весьма жесткий). Все артисты и сотрудники театра, задействованные в проведении мероприятий, заранее проходили тестирование.



Пока театр распланировал только первую фестивальную неделю с 7 по 14 июля: билеты на концерты можно приобрести на его сайте и в городских кассах. Концерты проводятся без антракта — для таких компактных опер как «Иоланта» (7 июля) и «Сельская честь» (14 июля) это не проблема, а вот «Трубадур» (8 июля) и «Самсон и Далила» (11 июля) будут даны с заметными купюрами. Помимо этого петербургских меломанов ожидают два концерта Дениса Мацуева (9 и 10 июля) и три балетных гала (11 и 12 июля).



После «Иоланты» маэстро Валерий Гергиев обратился к журналистам и телекамерам, расставив акценты: