Россия не продается

На страницах этого номера уважаемые авторы «Культуры» и эксперты изложили немало соображений о том, что же мы способны предложить сегодня миру. Добавлю, как говорится, к общей сумме свои «пять копеек». Тем более что последние события вокруг России дают для того богатый фактический материал.Для начала давайте вспомним, в чем заключался основной аргумент наших «западных партнеров» в ситуации вокруг Украины. «Отступите, иначе мы введем против вас санкции, запретим поставлять вам айфоны, курс рубля упадет, вы обеднеете!». Но что же предлагалось сделать, чтобы не потерять заветных айфонов и не обеднеть? Да всего-навсего забыть о судьбе 20–30 миллионов русскоязычных, ориентированных на русскую культуру жителей Украины, которых уже несколько лет практически насилуют, пытаясь превратить в «настоящих украинцев». Именно эту песню завели в какой-то момент и наши собственные либералы-маргиналы по поводу выплат беженцам из Донбасса: «Мы тратим непонятно на кого огромные деньги, они отнимают пенсии у наших стариков, пособия у наших матерей» и т.д., и т.п.Другими словами, ваша какая-то там отвлеченная идея о миллионах русских, о едином народе, о русском языке и культуре не имеет никакой ценности и не может служить мотивацией к действию. Ценность и мотивация — в деньгах, в курсе доллара, в том, сколько товаров и услуг сможешь купить на очередную зарплату.Спору нет, большинству нормальных проживающих в России людей разговоры о подобном «размене» покажутся просто кощунственными, из разряда «готов мать свою продать». Но, увы, в соцсетях в данный момент действительно немало комментариев такого типа: «Доллар подорожает, я не смогу купить за прежнюю цену брендовую кожаную сумочку. Зачем нам нужен этот самый Донбасс?». Не могу произнести банальную фразу «не ведают, что творят» — как говорится, моральная деградация не освобождает от моральной же ответственности, а порой и уголовной. Но, с другой стороны, все эти люди — типичный продукт нашей эпохи, суть которой емко выразил Эрих Фромм — «иметь, а не быть».Мы живем во времена, когда во всем и везде царствует экономический подход. Успех или неуспех государств измеряется исключительно ростом/спадом пресловутого ВВП, который, честно говоря, может состоять черт знает из чего. В ряде стран Европы в него уже включают доходы от проституции и, вместе с легализацией наркотиков, собираются учитывать и продажи оных. Положение людей сегодня в обществе — вроде бы уже бесклассовом и свободном — напрямую зависит от уровня их дохода, даже наша самооценка обычно базируется на том, сколько мы зарабатываем. Каждый день нам по нескольку раз сообщают по радио и ТВ актуальный курс доллара и евро — при том, что месяцами не происходит никаких резких, достойных внимания колебаний.Мы уже так привыкли к «экономическому прищуру» при взгляде на жизнь, что мало у кого возникает сомнение в том, что можно жить как-то иначе. Ставить другие задачи помимо постоянного роста ВВП и оценивать людей вокруг не по тому, на какой машине они ездят. Мало кто осознает, что эта модель мироустройства — всего лишь один из возможных вариантов, навязанный миру известной страной, чья стратегия заключалась в создании на своей территории глобального эмиссионного центра, с помощью которого, используя банальную человеческую жадность, через кредиты и обычные взятки, можно развратить и подчинить себе элиты всех более-менее значимых государств и заставить таким образом работать весь мир на себя. Посмотрите на ту же самую Украину — страна откатилась почти в Средневековье, значительная часть населения живет натуральным хозяйством, а всеми ресурсами заправляет баснословно богатая, управляемая извне прослойка олигархов, что, конечно же, все «заработанные» деньги вкладывает там, где этот самый эмиссионный центр находится. Аналогичным образом покупка национальных элит — в ущерб реальным интересам конкретных стран — происходит и в Европе. Разве что выглядит это более пристойно и незаметно.Американский подход к жизни незамысловат — все вокруг это «активы», которые должны быть оценены и выставлены на продажу, а далее спрос на них определит направление развития. Что не подпадает под категорию «актива», не имеет никакой ценности. Именно эту модель, в ее чистом, незамутненном виде, пытались воплотить в России реформаторы ельцинского розлива в девяностые. Результат хорошо известен. Упадок культуры, науки, образования, запредельные нищета и преступность. И, поверьте, это не потому, что мы оказались ментально не готовы «воспринять западный путь». Нынешнее «экономическое мироустройство» быстро погружает всю планету в хаос войн и конфликтов. За последние тридцать лет не решена ни одна глобальная проблема вроде голода в беднейших странах. Более того, потребительская цивилизация уже привела к изменению климата, что вообще может поставить человечество на грань выживания. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить «хорошо продающуюся» массовую американскую культуру, что повсюду заменяет собой уникальные национальные культуры, — это просто конвейер, штампующий похожих друг на друга, как «форды», потребителей определенной товарной корзины.Россия в последние годы не раз при принятии важных решений делала выбор не в пользу некоей вроде бы ощутимой выгоды, а выбирала именно «идеи». Парадоксально, но через какое-то время это неизменно приносило нам успех. Идеи связаны, в первую очередь, с тем, чтобы «быть», а не «иметь». Важно именно «быть» — вот о чем мы можем рассказать сегодня миру.Петр Власов -- главный редактор газеты "Культуры"Материал опубликован в №2 газеты "Культура" за 2022 год