28.02.2020

Смотр посвящен 185-летию первого издания эпоса и 100-летию Карелии, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Фестиваль открылся в полдень выстрелом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В атриуме Комендантского дома будет показана постановка в честь эпоса, откроются выставки мастеров карельских народных промыслов, мастер-классы и фотозона.

Студенческие хоры в сопровождении карильонов исполнят песню «Карелия» Александра Колкера. Будут выступать около 200 артистов Карелии, в том числе коллективы «Кантеле» и «Тойве». Также выступят фольклорные группы из Петербурга, Москвы и Московской области.

Международный этнофестиваль «Земля Калевалы» проводится в Петербурге в 14-й раз. В этом году он стал самым масштабным фестивалем о Карелии за ее пределами благодаря почти трем тысячам участников из 282 населенных пунктов России и зарубежных государств.

В программе смотра также научно-деловая программа для исследователей Карелии, ученых и специалистов широкого профиля. 29 февраля в Российском этнографическом музее пройдут «круглый стол» и концерт. Всего в Петербурге, Москве и Московской области будут действовать шесть карельских научно-деловых площадок, в работе которых примут участие около 150 экспертов.