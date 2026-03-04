Конкурсы для писателей, поэтов и каллиграфов пройдут на фестивале «Алтаргана» в Бурятии

На фестивале «Алтаргана» в Улан-Удэ пройдут конкурсы для писателей, поэтов и каллиграфов, передает Минкультуры республики.



Творческие состязания состоятся в рамках XVI Международного фестиваля, посвященного сохранению культуры и традиций бурятского народа.





Как сообщили организаторы, в программу войдут три конкурса: «Навстречу Алтаргане-2026» среди авторов книг о бурятском этносе, выставка-конкурс бурят-монгольской каллиграфии и поэтическое состязание для авторов, пишущих на бурятском языке.





Особое внимание будет уделено конкурсу каллиграфии, посвященному старинной письменности. Участники смогут продемонстрировать мастерство красивого письма и привлечь внимание к изучению языка. Организаторы подчеркивают, что это станет площадкой для культурного обмена и популяризации бурятской культуры.





Финалисты встретятся в Улан-Удэ со 2 по 5 июля. Мероприятия пройдут в городе и в Иволгинском районе, талисманом выбран «морин эрдэни» (с бурятского — «конь драгоценный»).





В обширную программу фестиваля также войдут конкурсы исполнителей народных песен, национальных танцев, сказителей-улигершинов и народных умельцев. Запланированы спортивные состязания по борьбе и конным скачкам, а также конкурс красоты.



