В Москве объявили лауреатов юбилейной просветительской премии «Знание»

В Национальном центре «Россия» состоялась церемония вручения главной просветительской награды страны — «Знание.Премия».



Лауреатами юбилейного сезона стали 32 деятеля и проекта в 18 номинациях.





С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин. В послании глава государства поздравил награжденных и подчеркнул важность их работы для воспитания молодежи и сохранения связи поколений.





Главную награду в номинации «За общий вклад в просвещение» получили главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и проект Министерства просвещения РФ «Разговоры о важном».





Президент Российского книжного союза Сергей Степашин назвал лауреата в номинации «За лучшую просветительскую книгу»: победил сборник стихов «Голос фронта» Сергея Лобанова (издательство «Вече»). Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов объявил имена лауреатов в номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей». Просветителем года стала сестра милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова, а лучшим просветительским проектом признана религиозно-просветительская программа «Слово пастыря», которую ведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» просветителем года признан генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий. Проектом года стал международный фестиваль «Театральный бульвар — 2025» департамента культуры Москвы. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский вручил награду в номинации «За лучший просветительский фильм» картине «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева.





Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил победителей в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации». Просветителем года в школе стал учитель математики из Челябинска Петр Земсков.





Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"



