Объявлен прием заявок на кинофестиваль «Русское зарубежье»

Стартовал прием заявок на участие в XX Международном кинофестивале «Русское зарубежье».



Традиционный смотр пройдет в ноябре в Москве. Организатором выступает Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (ДРЗ) при содействии киностудии «Русский путь».





До начала августа организаторы принимают работы от кинематографистов. К участию приглашаются авторы игровых и неигровых лент, посвященных истории и современности русского зарубежья.





Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства иностранных дел РФ, правительства Москвы, Россотрудничества, Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, Московской городской думы и Фонда наследия русского зарубежья.



