Объявлен прием заявок на кинофестиваль «Русское зарубежье»
Стартовал прием заявок на участие в XX Международном кинофестивале «Русское зарубежье».
Традиционный смотр пройдет в ноябре в Москве. Организатором выступает Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (ДРЗ) при содействии киностудии «Русский путь».
Традиционный смотр пройдет в ноябре в Москве. Организатором выступает Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (ДРЗ) при содействии киностудии «Русский путь».
До начала августа организаторы принимают работы от кинематографистов. К участию приглашаются авторы игровых и неигровых лент, посвященных истории и современности русского зарубежья.
Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства иностранных дел РФ, правительства Москвы, Россотрудничества, Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, Московской городской думы и Фонда наследия русского зарубежья.
Главной целью фестиваля является изучение и сохранение наследия соотечественников, покинувших Россию в XX веке, а также консолидация Русского мира. Победители будут определены в номинациях «игровое кино» и «неигровое кино».
Фото: АГН "Москва"