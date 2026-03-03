Хор имени Пятницкого отпраздновал 115-летие юбилейной программой в Москве

Один из старейших музыкальных коллективов России — Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого — отметил свое 115-летие, передает пресс-служба Минкультуры России.



Торжественный вечер прошел на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского. Именно здесь 2 марта 1911 года коллектив дал свое первое выступление, положившее начало богатой творческой истории.





В честь знаменательной даты артисты под руководством народной артистки РФ Александры Пермяковой представили публике лучшие номера из своего золотого фонда.



