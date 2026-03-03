Хор имени Пятницкого отпраздновал 115-летие юбилейной программой в Москве
Один из старейших музыкальных коллективов России — Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого — отметил свое 115-летие, передает пресс-служба Минкультуры России.
Торжественный вечер прошел на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского. Именно здесь 2 марта 1911 года коллектив дал свое первое выступление, положившее начало богатой творческой истории.
В честь знаменательной даты артисты под руководством народной артистки РФ Александры Пермяковой представили публике лучшие номера из своего золотого фонда.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова направила приветственный адрес организаторам и гостям концерта. В обращении, в частности, было отмечено: «Основанный выдающимся исследователем, собирателем и популяризатором русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, коллектив впервые показал традиционную русскую песню в ее исконном виде — такой, какой она веками звучала в народе. На протяжении 115 лет коллектив бережно хранит традиции, заложенные основателем, и при этом успешно адаптируется, отвечая ожиданиям новых поколений зрителей. Сегодня хор имени Пятницкого — настоящая творческая лаборатория, где современные жанры и ритмы органично сливаются с вневременной народной стилистикой».
