Завершились съемки драматического сериала «Хоспис»

Завершились съемки нового драматического сериала под рабочим названием «Хоспис», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.





Сюжет разворачивается вокруг кардиохирурга мирового уровня Виктора Штурма. Он харизматичен, любим пациентами и уважаем коллегами. Его результативность окутана легендами: его пациенты не умирают. Но все рушится в один момент — не на операционном столе, а в личной жизни. Его дочь, 14-летняя Виктория, увидев, как отец отказывается оперировать безнадежную пациентку, теряет к нему доверие. Штурм впервые оказывается не богом, а человеком. И впервые — проигрывает.



Пытаясь вернуть любовь дочери, Штурм теряет контроль и после срыва операции оказывается вне профессии. В это время герой узнает, что умирает его первая жена и бывшая однокурсница. В попытке помочь, он приезжает в хоспис и сталкивается с врачом Марией Пичугиной, по прозвищу Птичка. Для Штурма хоспис — место поражения, для Птички — дом. Он не понимает, как можно «отпускать», не борясь. Но Птичка знает — иногда самое сильное решение — не бороться. Штурму предстоит пройти путь от врача до санитара, от циника до человека, от бегства от смерти — к ее принятию, сообщают создатели.



