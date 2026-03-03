Кизлярскому терскому ансамблю казачьей песни присвоено имя Юрия Сахарова

Государственный Кизлярский терский ансамбль казачьей песни официально получил новое название, сообщает минкультуры республики.



Указом главы Республики Дагестан Сергея Меликова коллективу присвоено имя его основателя — Юрия Сахарова.





Юрий Сахаров внес значительный вклад в развитие музыкального искусства родного края. Именно под его руководством в 90-х годах прошлого века из небольшого хорового кружка казачьей народной песни сформировался профессиональный коллектив, известный сегодня как терский ансамбль. За свой многолетний плодотворный труд мастер был удостоен звания заслуженного артиста Республики Дагестан.



