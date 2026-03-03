В России отменили прокат документального фильма «Момент»

Документальный фильм «Момент» режиссера Эйдана Замири, посвященный британской певице Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйтчисон), не выйдет в российский прокат.



Об этом сообщили в прокатной компании «Русский репортаж».





«Сообщаем, что по независящим от нас причинам прокат фильма „Момент“ на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», — говорится в заявлении компании.





Мировая премьера картины состоялась в конце января на престижном кинофестивале Sundance. Лента погружает зрителя в закулисье жизни поп-звезды: на фоне стремительного роста популярности Чарли сталкивается с серьезным психологическим давлением и творческими разногласиями в процессе подготовки масштабного шоу. Певица постепенно теряет контроль над собственным проектом.



