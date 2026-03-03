В Москве готовится к открытию масштабная выставка народных художественных промыслов

В московском Гостином дворе 4 марта откроется масштабная выставка народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2026».



Участие в выставке примут более 700 организаций, мастеров и ремесленников из большинства регионов страны, включая национальные республики.





На одной площадке встретятся как всемирно известные центры промыслов, так и индивидуальные художники из Республик Башкортостан, Бурятия, Крым, Донецкой Народной Республики, Алтайского края, Севастополя, Нижегородской, Московской, Архангельской и многих других областей.





Проект традиционно выступает не только как выставка, но и как творческая лаборатория. Для гостей подготовлена программа с лекциями о старинных техниках и символизме народного искусства, квестами и мастер-классами. Посетители смогут попробовать себя в резьбе по дереву, росписи матрешек, валянии и гончарном деле.





Организатором выступает Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минпромторга и Торгово-промышленной палаты РФ.



